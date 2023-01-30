Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Суд удовлетворил иск акционерного общества «РН-Аэро Ростов-на-Дону» о признании права собственности на ряд объектов, расположенных на территории старого аэропорта города. Речь идет о шести строениях, среди них, в том числе пункт выдачи топлива, проходная и цех.
Дело в том, что до 2013 года АО «РН-Аэро Ростов-на-Дону» принадлежало ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» и имело название «ТЗК-Авиа». В 2006 году аэропорт решил оптимизировать свои активы. Для этого он передал «ТЗК-Авиа» шесть объектов, взамен получив необходимый пакет акций.
Сделку закрепили актом приема-передачи объектов, однако право собственности на них тогда не оформили.
Только в 2022 году, когда «ТЗК-Авиа» преобразовалось в АО «РН-Аэро Ростов-на-Дону», компания решила через суд признать право собственности на шесть построек. Сделать это истцу удалось уже в первой инстанции суда.
Ранее сообщалось, что здания донского правительства перенесут в район старого аэропорта в Ростове.