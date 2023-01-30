Дело в том, что до 2013 года АО «РН-Аэро Ростов-на-Дону» принадлежало ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» и имело название «ТЗК-Авиа». В 2006 году аэропорт решил оптимизировать свои активы. Для этого он передал «ТЗК-Авиа» шесть объектов, взамен получив необходимый пакет акций.