rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Ростовская компания получила в собственность ряд объектов в старом аэропорту

30 января 2023, 10:42
Фото: Donland.ru
АО «РН-Аэро Ростов-на-Дону» получило право собственности на несколько объектов в старом аэропорту города, следует из данных электронной картотеки дел Арбитражного суда региона.

Суд удовлетворил иск акционерного общества «РН-Аэро Ростов-на-Дону» о признании права собственности на ряд объектов, расположенных на территории старого аэропорта города. Речь идет о шести строениях, среди них, в том числе пункт выдачи топлива, проходная и цех.

Дело в том, что до 2013 года АО «РН-Аэро Ростов-на-Дону» принадлежало ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» и имело название «ТЗК-Авиа». В 2006 году аэропорт решил оптимизировать свои активы. Для этого он передал «ТЗК-Авиа» шесть объектов, взамен получив необходимый пакет акций.

Сделку закрепили актом приема-передачи объектов, однако право собственности на них тогда не оформили.

Голубев заявил о проблемах при освоении территории старого аэропорта в Ростове
Узнать подробнее

Только в 2022 году, когда «ТЗК-Авиа» преобразовалось в АО «РН-Аэро Ростов-на-Дону», компания решила через суд признать право собственности на шесть построек. Сделать это истцу удалось уже в первой инстанции суда.

Ранее сообщалось, что здания донского правительства перенесут в район старого аэропорта в Ростове.

Читайте также:
Здания донского правительства хотят перенести в район старого аэропорта в РостовеНа месте старого аэропорта построят на 25% жилья больше, чем собиралисьПравительство выкупит имущество структур Вексельберга в старом аэропорту в Ростове
#Виктория Прутковская#Суд#Аэропорт#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Бизнес#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Аксае готовятся открыть новые рынки, а в Ростове находят людей, пропавших в XX веке
Сегодня, 14:31
Скрывавшему гражданство Израиля жителю Ростовской области угрожают огромным штрафом
Сегодня, 14:59
Спас Сталина: легендарный советский разведчик из Ростова Геворк Вартанян
Сегодня, 09:08
Юрист студенток в хиджабах призвал не оскорблять персонал медколледжа Новочеркасска
Сегодня, 15:16
В Батайске неизвестный мужчина выпустил из сумки больше десятка белых голубей
Сегодня, 15:50
Председатель донского парламента предложил единые подходы помощи мобилизованным в РФ
Сегодня, 13:59