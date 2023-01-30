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Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Ростовские студенты будут делать печки-буржуйки для нужд СВО

30 января 2023, 07:27
Фото: mil.ru
Ростовские студенты будут делать печки-буржуйки для нужд СВО
В ПТУ в Ростовской области студенты производят печки-буржуйки для участников спецоперации, сообщили в администрации Азова.

В мастерских профессионального училища № 45 в Азове наладили производство печек-буржуек. После изготовления их направляют в зону СВО. Наладить производство помогли, в том числе, общественные организации и обычные горожане.

В мастерских профессионального училища № 45 в Азове наладили производство печек-буржуек.
Фото: Администрация города Азов
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По информации азовских чиновников, первые отправленные печки уже используются участниками спецоперации.

Ранее сообщалось, что депутаты Ростовской области добиваются базовых мер поддержки мобилизованных военнослужащих в стране. В самом регионе также скоро должны утвердить новые виды помощи бойцам и их семьям.

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