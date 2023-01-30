Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В мастерских профессионального училища № 45 в Азове наладили производство печек-буржуек. После изготовления их направляют в зону СВО. Наладить производство помогли, в том числе, общественные организации и обычные горожане.
По информации азовских чиновников, первые отправленные печки уже используются участниками спецоперации.
Ранее сообщалось, что депутаты Ростовской области добиваются базовых мер поддержки мобилизованных военнослужащих в стране. В самом регионе также скоро должны утвердить новые виды помощи бойцам и их семьям.