Сообщается, что в 2022 году на территории Ростовской области зафиксировали более 57,2 тысячи преступлений, что обеспечило региону шестое место в рейтинге криминальных субъектов РФ. При этом количество преступлений сократилось на 2,2% по отношению к аналогичному периоду 2021 года, тогда было зарегистрировано 58,5 тысячи преступлений.