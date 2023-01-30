Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Сообщается, что в 2022 году на территории Ростовской области зафиксировали более 57,2 тысячи преступлений, что обеспечило региону шестое место в рейтинге криминальных субъектов РФ. При этом количество преступлений сократилось на 2,2% по отношению к аналогичному периоду 2021 года, тогда было зарегистрировано 58,5 тысячи преступлений.
Между тем, лидерами рейтинга стали Москва с более чем 138,1 тысячи преступлений, а также Краснодарский край (77,1 тыс. преступлений) и Москва (74 тыс. преступлений).
Самыми добропорядочными стали Чукотский и Ненецкий автономные округа, где за год зафиксировали менее тысячи правонарушений.
Ранее стало известно, какие наказания назначили подросткам, которые систематически насиловали семиклассницу.