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Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Ростовскую область признали одним из самых криминальных регионов России в 2022 году

30 января 2023, 17:08
Фото: pxhere.com
Ростовская область вошла в десятку самых криминальных регионов страны по итогам 2022 года, об этом сообщили аналитики портала правовой статистики.

Сообщается, что в 2022 году на территории Ростовской области зафиксировали более 57,2 тысячи преступлений, что обеспечило региону шестое место в рейтинге криминальных субъектов РФ. При этом количество преступлений сократилось на 2,2% по отношению к аналогичному периоду 2021 года, тогда было зарегистрировано 58,5 тысячи преступлений.

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Между тем, лидерами рейтинга стали Москва с более чем 138,1 тысячи преступлений, а также Краснодарский край (77,1 тыс. преступлений) и Москва (74 тыс. преступлений).

Самыми добропорядочными стали Чукотский и Ненецкий автономные округа, где за год зафиксировали менее тысячи правонарушений.

Ранее стало известно, какие наказания назначили подросткам, которые систематически насиловали семиклассницу.

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