СК РО проведет проверку законности расселения дома Раневской в Таганроге

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
На днях Telegram-канал Don Mash опубликовал сообщение о том, что администрация Таганрога и ростовский миллиардер греческого происхождения Иван Саввиди, по словам горожан, нарушили права собственников жилья в доме на улице Фрунзе, 10.
Сам дом хотели сделать музеем, и шесть лет назад Иван Саввиди предложил содействовать расселению и реконструкции дома через свой благотворительный фонд. Тогда дом признали аварийным, жильцов временно расселили, однако спустя эти годы ни реконструкции, ни появления музея в доме не произошло, а жильцы оказались выселены в маленький домик у конюшни.
Теперь по факту жалобы жителей и опубликованной в соцсетях информации проведут процессуальную проверку.
Ранее стало известно, что состояние миллиардера Ивана Саввиди за 2022 год уменьшилось на 100 миллионов долларов.