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Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

СК РО проведет проверку законности расселения дома Раневской в Таганроге

30 января 2023, 16:21
Фото: Яндекс. Карты
В Таганроге проверят сообщения о расселении аварийного дома по адресу улица Фрунзе, 10, из которого миллиардер Иван Саввиди предлагал сделать музей, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

На днях Telegram-канал Don Mash опубликовал сообщение о том, что администрация Таганрога и ростовский миллиардер греческого происхождения Иван Саввиди, по словам горожан, нарушили права собственников жилья в доме на улице Фрунзе, 10.

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Сам дом хотели сделать музеем, и шесть лет назад Иван Саввиди предложил содействовать расселению и реконструкции дома через свой благотворительный фонд. Тогда дом признали аварийным, жильцов временно расселили, однако спустя эти годы ни реконструкции, ни появления музея в доме не произошло, а жильцы оказались выселены в маленький домик у конюшни.

Теперь по факту жалобы жителей и опубликованной в соцсетях информации проведут процессуальную проверку.

Ранее стало известно, что состояние миллиардера Ивана Саввиди за 2022 год уменьшилось на 100 миллионов долларов.

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