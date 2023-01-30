СК РО проведет проверку законности расселения дома Раневской в Таганроге

Сам дом хотели сделать музеем, и шесть лет назад Иван Саввиди предложил содействовать расселению и реконструкции дома через свой благотворительный фонд. Тогда дом признали аварийным, жильцов временно расселили, однако спустя эти годы ни реконструкции, ни появления музея в доме не произошло, а жильцы оказались выселены в маленький домик у конюшни.