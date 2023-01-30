Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
В отношении 41-летнего жителя Ростовской области возбудили уголовное дело по обвинению в неисполнении обязательства по информированию властей о наличии двойного гражданства.
В ФСБ сообщили, что у дончанина обнаружили израильские документы во время его попытки пересечь КПП «Верхний Ларс». Сообщается, что дончанин не исполнил свое обязательство в течение 60 дней прислать уведомление органам исполнительной власти о том, что стал обладателем гражданства Израиля.
В настоящий момент ведется расследование, если вина мужчины будет доказана — ему предстоит выплатить штраф в размере до 200 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что на границе Грузии и России создадут дополнительную парковку грузовиков.