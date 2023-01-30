В ФСБ сообщили, что у дончанина обнаружили израильские документы во время его попытки пересечь КПП «Верхний Ларс». Сообщается, что дончанин не исполнил свое обязательство в течение 60 дней прислать уведомление органам исполнительной власти о том, что стал обладателем гражданства Израиля.