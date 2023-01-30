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Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Скрывавшему гражданство Израиля жителю Ростовской области угрожают огромным штрафом

30 января 2023, 14:59
Фото: mil.ru
Гражданина Израиля из Ростовской области могут оштрафовать за двойное гражданство
Житель Ростовской области может получить штраф 200 тысяч рублей за то, что забыл указать двойное гражданство при переходе границы с Грузией через КПП «Верхний Ларс», об этом сообщили в пресс-службе донского УФСБ.

В отношении 41-летнего жителя Ростовской области возбудили уголовное дело по обвинению в неисполнении обязательства по информированию властей о наличии двойного гражданства.

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В ФСБ сообщили, что у дончанина обнаружили израильские документы во время его попытки пересечь КПП «Верхний Ларс». Сообщается, что дончанин не исполнил свое обязательство в течение 60 дней прислать уведомление органам исполнительной власти о том, что стал обладателем гражданства Израиля.

В настоящий момент ведется расследование, если вина мужчины будет доказана — ему предстоит выплатить штраф в размере до 200 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что на границе Грузии и России создадут дополнительную парковку грузовиков.

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