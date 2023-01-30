По данным Википедии и сайта Хайазг, его куратором являлся советский разведчик Иван Агаянц. У Геворка Андреевича Вартаняна был оперативный псевдоним «Амир». Вартанян собрал вокруг себя единомышленников. Это была группа молодых ребят − армян, лезгин, ассирийцев. Все они были выходцами из СССР. Их родителей либо выслали из Советского Союза после 1937 года, либо они сами уехали, спасаясь от репрессий. Но их всех объединяла любовь к своей Родине. Именно тогда Геворк Вартанян познакомился со своей будущей женой − Гоар. Она была сестрой одного из его товарищей, Оганеса. По данным Википедии, группа Вартаняна выявила сотни агентов среди иранцев, работавших на Германию!