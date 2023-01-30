Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Легендарный разведчик Штирлиц случайно не в Ростове родился?»
Улыбнувшись, я ответил: «У нас родился другой легендарный разведчик, и не киношный, а реальный − Геворк Вартанян. Именно этот человек во время Тегеранской конференции в 1943 году спас Сталина. Если бы не он и его группа разведчиков, то весь ход истории мог бы быть иным».
Товарищ мой вначале мне не поверил. Но я его смог убедить в правоте своих слов. Ведь теперь о легендарном разведчике Вартаняне знает вся страна.
Геворк Андреевич Вартанян был Героем Советского Союза и Почетным гражданином Ростова-на-Дону.
Он родился в 1924 году. Его отец Андрей Васильевич Вартанян был иранским подданным, директором маслобойного завода. Когда Геворку Вартаняну было шесть лет, его семья выехала в Иран. Отец Геворка был связан с советской разведкой и покинул СССР по ее заданию. Семья Вартанян пользовалась уважением в иранском обществе.
Геворк Вартанян тоже стал советским разведчиком. Возможно, произошло это под влиянием отца. Во всяком случае, с 1940 года Геворк работал на советскую разведку.
По данным Википедии и сайта Хайазг, его куратором являлся советский разведчик Иван Агаянц. У Геворка Андреевича Вартаняна был оперативный псевдоним «Амир». Вартанян собрал вокруг себя единомышленников. Это была группа молодых ребят − армян, лезгин, ассирийцев. Все они были выходцами из СССР. Их родителей либо выслали из Советского Союза после 1937 года, либо они сами уехали, спасаясь от репрессий. Но их всех объединяла любовь к своей Родине. Именно тогда Геворк Вартанян познакомился со своей будущей женой − Гоар. Она была сестрой одного из его товарищей, Оганеса. По данным Википедии, группа Вартаняна выявила сотни агентов среди иранцев, работавших на Германию!
И все-таки вошла в историю группа Вартаняна благодаря Тегеранской конференции 1943 года. Это была первая встреча «большой тройки», на которой решались судьбы миллионов людей, будущее устройство всего мира. Гитлер хотел уничтожить лидеров СССР, США и Великобритании. Осуществить эту операцию должен был знаменитый нацистский диверсант Отто Скорцени.
Немецкие диверсанты думали проникнуть в посольство Великобритании со стороны армянского кладбища. Однако планам Гитлера не суждено было сбыться. Группа Вартаняна вместе с англичанами из МИ-6 пеленговала и расшифровывала все сообщения диверсантов. Это был уникальный случай в истории разведки. По сути одна из самых засекреченных операций Третьего рейха была сорвана группой юношей, которой руководил Геворк Вартанян. За несколько дней до начала конференции были проведены аресты немецких агентов в Тегеране.
Помните остросюжетный советско-французский фильм «Тегеран-43»? В этом кино советского разведчика играл замечательный актер Игорь Костолевский. Но никто тогда не знал, что прототипом главного героя был Вартанян.
В 1946 году Геворк Вартанян женился на Гоар, девушке, входившей в его разведгруппу. В 1951 году супруги Вартанян возвратились в СССР. В Ереване они поступили в университет и закончили факультет иностранных языков. А затем продолжили служить во внешней разведке. Геворк и Гоар Вартанян тридцать лет работали вместе.
За время своей заграничной работы супруги Вартанян побывали во многих странах. Надо отметить, что сведения об их деятельности до сих пор засекречены.
В 1986 году супруги Вартанян вернулись на родину, занимались подготовкой будущих агентов-нелегалов для работы за рубежом.
И все-таки имена Героя Советского Союза Геворка Вартаняна и его супруги Гоар стали известны россиянам и жителям бывшего Советского Союза.
Геворк Андреевич с супругой приезжали в наш город, встречались с ростовчанами. Вартанян был добрым и скромным человеком. Помню, он говорил, что самое тяжелое в профессии разведчика − это навсегда терять друзей. Ведь когда разведчик покидает страну, в которой работал, там остаются и люди, с которыми он дружил.
Умер Геворк Андреевич Вартанян 10 января 2012 года. Был похоронен на Троекуровском кладбище Москвы. На похоронах присутствовали Владимир Путин, руководители Службы внешней разведки России (СВР), посол Армении в России.
Геворк Андреевич Вартанян был не только выдающимся разведчиком, но и настоящим патриотом, любящим свою страну и город, в котором родился. И всю свою жизнь он и его супруга посвятили служению Отечеству.
Георгий Багдыков