Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Напомним, что весной 2021 года задержали несколько человек. В результате троих - Кирилла Скрипина, Михаила Селицкого и Алексея Иванова - обвинили в вандализме за граффити с президентом России Владимиром Путиным.
Селицкому огласили приговор в конце минувшего года. Он получил полтора года ограничения свободы, также его будут принудительно лечить.
По информации 161.ру, в отношении Скрипина дело рассматривают заново. Издание пишет, что при вынесении приговора Селицкому судья высказался о виновности Скрипина.
«Из-за этого дело направили другому судье — Михаилу Нестерову, чтобы не ставить под вопрос объективность решения», — сказано в сообщении.
Ранее вандалы в Ростове-на-Дону испортили фасад здания на глазах у горожан 20 ноября.