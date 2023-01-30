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Суд в Ростове-на-Дону заново рассмотрит дело о граффити про президента Путина

30 января 2023, 12:46
Фото: Kremlin.ru
Суд в Ростове-на-Дону заново рассмотрит дело о граффити про президента Путина
В Ростове-на-Дону суд начал заново рассматривать уголовное дело в отношении Кирилла Скрипина по обвинению в вандализме.

Напомним, что весной 2021 года задержали несколько человек. В результате троих - Кирилла Скрипина, Михаила Селицкого и Алексея Иванова - обвинили в вандализме за граффити с президентом России Владимиром Путиным.

Селицкому огласили приговор в конце минувшего года. Он получил полтора года ограничения свободы, также его будут принудительно лечить.

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По информации 161.ру, в отношении Скрипина дело рассматривают заново. Издание пишет, что при вынесении приговора Селицкому судья высказался о виновности Скрипина.

«Из-за этого дело направили другому судье — Михаилу Нестерову, чтобы не ставить под вопрос объективность решения», — сказано в сообщении.

Ранее вандалы в Ростове-на-Дону испортили фасад здания на глазах у горожан 20 ноября.

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