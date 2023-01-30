Согласно прогнозам синоптиков, в период с 31 января по 3 февраля в Ростове выпадет 5,6 миллиметра осадков в виде мокрого снега и дождя. Также по утрам и в темное время суток, а также в низинах на дорогах будет возникать туман, а потому водителям и пешеходам следует быть осторожными в первой половине дня.