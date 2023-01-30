Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
С понедельника, 30 января, до четверга, 2 февраля, в Ростове-на-Дону ожидается потепление до +6 градусов. В эти дни в светлое время суток температура редко будет опускаться ниже +3 градусов тепла, однако ночью воздух будет охлаждаться до -2 градусов, что спровоцирует снегопады и дожди.
Согласно прогнозам синоптиков, в период с 31 января по 3 февраля в Ростове выпадет 5,6 миллиметра осадков в виде мокрого снега и дождя. Также по утрам и в темное время суток, а также в низинах на дорогах будет возникать туман, а потому водителям и пешеходам следует быть осторожными в первой половине дня.
Уже в конце недели горожан ожидает очередное похолодание.
Ранее стало известно о критическом снижении уровня воды в реке Дон.