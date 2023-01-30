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Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Туманы, дожди и снег ожидаются в Ростове с 30 января по 5 февраля

30 января 2023, 11:49
Фото: 1MI
Туманы, дожди и снег ожидаются в Ростове с 30 января по 5 февраля
В Ростове в первую неделю февраля ожидаются дожди, туман, снег и потепление до +7 градусов, об этом сообщили синоптики.
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С понедельника, 30 января, до четверга, 2 февраля, в Ростове-на-Дону ожидается потепление до +6 градусов. В эти дни в светлое время суток температура редко будет опускаться ниже +3 градусов тепла, однако ночью воздух будет охлаждаться до -2 градусов, что спровоцирует снегопады и дожди.

В Ростове ожидается потепление до +4 градусов после выходных 21 и 22 января
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Согласно прогнозам синоптиков, в период с 31 января по 3 февраля в Ростове выпадет 5,6 миллиметра осадков в виде мокрого снега и дождя. Также по утрам и в темное время суток, а также в низинах на дорогах будет возникать туман, а потому водителям и пешеходам следует быть осторожными в первой половине дня.

Уже в конце недели горожан ожидает очередное похолодание.

Ранее стало известно о критическом снижении уровня воды в реке Дон.

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