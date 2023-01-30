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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Урбанист рассказал, как в Ростове надо решать проблемы с Ростовводоканалом

30 января 2023, 14:22
Фото: Ростовский Водоканал/vk.com
Урбанист Артемий Зайцев поделился с RostovGazeta успешным опытом: он рассказал, как в Ростове надо решать беспокоящие коммунальные вопросы.

Напомним, что горожане потребовали от Ростовводоканала починить разрушенный предприятием участок дороги.

Проблема эта не нова и хорошо известна жителям Ростова. При порывах сетей сотрудники коммунальных предприятий устраняют причину. Только после этого крайне неохотно восстанавливают дорожное полотно. Подобное и произошло в Первомайском районе.

Местная жительница жаловалась, что коммунальщики разрыли дорогу трактором. Строительный мусор после себя не убрали и поврежденный участок дорожного полотна не восстановили.

Горожане требуют Ростовводоканал починить разрушенный ими участок дороги
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«Мне регулярно приходится писать обращения в различные органы власти и организации ЖКХ. Я убедился, что пока не напишешь, проблема сама не устранится. Порядок будет лишь там, где есть общественный контроль. Ждать не нужно, проще самому сообщить о проблеме», - отмечает Артемий Зайцев.

По его словам, на всех сайтах администраций размещена форма «Госуслуги. Решаем вместе». Все обращения по этой форме быстро собираются и пересылаются на исполнение.

Фото: Скриншот с сайта donland.ru

«А в случае некачественной работы водоканала надо сделать фотографии, указать адрес и место. А также уточнить, что работы по восстановлению дороги или благоустройства выполнены не полностью», - делится опытом собеседник.

Урбанист подчеркивает, что обращения пересылаются в администрацию района. А там уже определяют, чей это участок, кому выдавали ордер на разрытие, и кто отвечает за испорченный асфальт. По словам собеседника, администрация найдет основание для того, чтобы Ростовводоканал все починил.

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