«Мне регулярно приходится писать обращения в различные органы власти и организации ЖКХ. Я убедился, что пока не напишешь, проблема сама не устранится. Порядок будет лишь там, где есть общественный контроль. Ждать не нужно, проще самому сообщить о проблеме», - отмечает Артемий Зайцев.