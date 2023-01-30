Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Напомним, что горожане потребовали от Ростовводоканала починить разрушенный предприятием участок дороги.
Проблема эта не нова и хорошо известна жителям Ростова. При порывах сетей сотрудники коммунальных предприятий устраняют причину. Только после этого крайне неохотно восстанавливают дорожное полотно. Подобное и произошло в Первомайском районе.
Местная жительница жаловалась, что коммунальщики разрыли дорогу трактором. Строительный мусор после себя не убрали и поврежденный участок дорожного полотна не восстановили.
«Мне регулярно приходится писать обращения в различные органы власти и организации ЖКХ. Я убедился, что пока не напишешь, проблема сама не устранится. Порядок будет лишь там, где есть общественный контроль. Ждать не нужно, проще самому сообщить о проблеме», - отмечает Артемий Зайцев.
По его словам, на всех сайтах администраций размещена форма «Госуслуги. Решаем вместе». Все обращения по этой форме быстро собираются и пересылаются на исполнение.
«А в случае некачественной работы водоканала надо сделать фотографии, указать адрес и место. А также уточнить, что работы по восстановлению дороги или благоустройства выполнены не полностью», - делится опытом собеседник.
Урбанист подчеркивает, что обращения пересылаются в администрацию района. А там уже определяют, чей это участок, кому выдавали ордер на разрытие, и кто отвечает за испорченный асфальт. По словам собеседника, администрация найдет основание для того, чтобы Ростовводоканал все починил.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, как экскаваторы в Ростове превратили новый асфальт "в гармошку".