Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В понедельник, 30 января, стало известно, что в Аксайском районе вместо закрытых рынков собираются открыть три новых.
Согласно данным источника в местной администрации, в строительство одного из рынков собираются вложить 1,2 миллиарда рублей — это позволит создать около 600 торговых мест.
Второй рынок будет рассчитан на 446 торговых точек, а необходимые инвестиции составят 420 миллионов рублей. Ожидается, что эти рынки появятся на территории поселка Красного.
Также в хуторе Ленина хотят построить центр распределения продуктов сельского хозяйства. Ярмарочная площадь позволит разместить 1,7 тысячи торговых точек.
Напомним, почти два года назад на территории Аксайского района закрыли несколько незаконных рынков, что оставило без работы несколько сотен предпринимателей.
В правительстве Ростовской области объявили, что в августе текущего года подрядчик закончит разработку проектной документации, что позволит приступить к переносу Ростовского порта на левый берег Дона.
Эти работы собираются синхронизировать со строительством здания администрации контролирующих органов морского пропускного пункта. Причина этого состоит в том, что порт не сможет вернуться к полноценной работе, пока не будет обеспечено место работы надзорного органа.
Сам перенос было запланировано завершить в декабре 2025 года, однако АО «Ростовский порт» надеется закончить работы досрочно — за год до крайнего срока сдачи объекта.
Донские поисковики объявили, что спустя 25 лет в Ростове-на-Дону удалось найти жителя Адыгеи, пропавшего без вести четверть века назад.
Они получили звонок от неравнодушных граждан, которые сообщили, что во дворе был обнаружен мужчина, одетый не по погоде. Мужчина знал только свое имя и был дезориентирован.
Спустя время поисковикам удалось выйти на родственника мужчина — его племянника, который подтвердил личность мужчины, который смог вернуться домой. Где он пропадал все эти годы уточнять не стали.