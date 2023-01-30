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Published Сегодня, 15:50

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Updated Сегодня, 15:52

В Батайске неизвестный мужчина выпустил из сумки больше десятка белых голубей

30 января 2023, 15:50
Фото: pxhere.com
В Батайске неизвестный горожанин выпустил стаю белых голубей на улице Пионерской, о причинах и целях подобных действий выдвинул версию ростовский зоолог Алексей Тихонов.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» сообщил, что на днях на улице Пионерской в Батайске неизвестный мужчина выпустил из сумки стаю белых голубей. Горожане, ставшие очевидцами этого события, стали строить предположение о цели, которую он преследовал.

Так, например, один из батайчан сообщил, что это, вероятно, была тренировка голубей или выпуск диких птиц после окольцовывания[прим. редакции — помещения учетной бирки на лапки]. Другой человек предположил, что это мог быть просто фанат птиц.

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Между тем, ростовский зоолог Алексей Тихонов выдвинул версию, что голуби могли запутаться в сетях, и житель мог просто выпустить их на волю. Или же это было обучение почтарей — почтовых голубей, которых выпускают, например, на свадьбах, после чего они возвращаются к своему хозяину.

Реальная причина произошедшего остается неизвестной.

Ранее Алексей Тихонов рассказал, почему в Ростовской области гибнут зайцы.

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