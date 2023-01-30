Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Портал «КП — Ростов-на-Дону» сообщил, что на днях на улице Пионерской в Батайске неизвестный мужчина выпустил из сумки стаю белых голубей. Горожане, ставшие очевидцами этого события, стали строить предположение о цели, которую он преследовал.
Так, например, один из батайчан сообщил, что это, вероятно, была тренировка голубей или выпуск диких птиц после окольцовывания[прим. редакции — помещения учетной бирки на лапки]. Другой человек предположил, что это мог быть просто фанат птиц.
Между тем, ростовский зоолог Алексей Тихонов выдвинул версию, что голуби могли запутаться в сетях, и житель мог просто выпустить их на волю. Или же это было обучение почтарей — почтовых голубей, которых выпускают, например, на свадьбах, после чего они возвращаются к своему хозяину.
Реальная причина произошедшего остается неизвестной.
Ранее Алексей Тихонов рассказал, почему в Ростовской области гибнут зайцы.