Между тем, ростовский зоолог Алексей Тихонов выдвинул версию, что голуби могли запутаться в сетях, и житель мог просто выпустить их на волю. Или же это было обучение почтарей — почтовых голубей, которых выпускают, например, на свадьбах, после чего они возвращаются к своему хозяину.