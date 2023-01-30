Власти объявили, что в конце января в Ростове дали старт работам по снижению износа теплосетей. Для этого в Советском и Октябрьском районе начнут перекладывать теплосети, на реализацию этого проекта «РТС» получили в качестве льготного займа более трех миллиардов рублей.