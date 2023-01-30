rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

В Ростове приступили к работам по модернизации системы теплоснабжения города

30 января 2023, 16:43
Фото: администрация Ростова
На Западном и в центре Ростова начали работы по перекладке тепломагистралей, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Власти объявили, что в конце января в Ростове дали старт работам по снижению износа теплосетей. Для этого в Советском и Октябрьском районе начнут перекладывать теплосети, на реализацию этого проекта «РТС» получили в качестве льготного займа более трех миллиардов рублей.

Работы будут идти на участках улиц 339-й Стрелковой Дивизии, Мечникова и Юфимцева. Компания заменит в общей сложности 510 трассовых метров коммуникаций, модернизацию теплосетей проведут в течение двух лет.

В Ростове с января приступили к модернизации теплосетей на Западном и в центре
Узнать подробнее

«В общей сложности в течение 2023–2024 годов коммунальное предприятие намерено модернизировать 24 участка тепловых сетей, заменив около 10 трассовых километров трубопроводов, и реконструировать перекачивающую насосную станцию „Темерник“», — рассказал глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Напомним, с начала года в Ростове произошло 15 аварий на теплосетях.

Читайте также:
В Ростове проведут реконструкцию теплосетей на ЗЖМ с 24 по 28 январяАвария теплосетей оставила без отопления около 30 домов в центре Ростова 14 январяДо июня перекроют движение машин на Западном из-за ремонта теплосетей
#Надежда Пустяк#Городская среда#Теплосети#Тепло#Теплоснабжение#Реконструкция#Услуги ЖКХ#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Аксае готовятся открыть новые рынки, а в Ростове находят людей, пропавших в XX веке
Сегодня, 14:31
Скрывавшему гражданство Израиля жителю Ростовской области угрожают огромным штрафом
Сегодня, 14:59
Спас Сталина: легендарный советский разведчик из Ростова Геворк Вартанян
Сегодня, 09:08
Юрист студенток в хиджабах призвал не оскорблять персонал медколледжа Новочеркасска
Сегодня, 15:16
В Батайске неизвестный мужчина выпустил из сумки больше десятка белых голубей
Сегодня, 15:50
Председатель донского парламента предложил единые подходы помощи мобилизованным в РФ
Сегодня, 13:59