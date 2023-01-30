Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Власти объявили, что в конце января в Ростове дали старт работам по снижению износа теплосетей. Для этого в Советском и Октябрьском районе начнут перекладывать теплосети, на реализацию этого проекта «РТС» получили в качестве льготного займа более трех миллиардов рублей.
Работы будут идти на участках улиц 339-й Стрелковой Дивизии, Мечникова и Юфимцева. Компания заменит в общей сложности 510 трассовых метров коммуникаций, модернизацию теплосетей проведут в течение двух лет.
«В общей сложности в течение 2023–2024 годов коммунальное предприятие намерено модернизировать 24 участка тепловых сетей, заменив около 10 трассовых километров трубопроводов, и реконструировать перекачивающую насосную станцию „Темерник“», — рассказал глава горадминистрации Алексей Логвиненко.
Напомним, с начала года в Ростове произошло 15 аварий на теплосетях.