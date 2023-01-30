Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Ростовчанин опубликовал жалобу, сообщив, что в течение года в парке культуры и отдыха имени Октября рядом с эстрадой текли канализационные люки.
По словам очевидца, грязная зловонная вода стекала в ручей и дальше попадала в реку Темерник.
«Запах стоит на весь парк. Предположительно, сброс делается в ночное и утренние часы, к обеду канализация перестаёт течь», — рассказал местный житель, попросив разобраться в причинах этого явления и, вероятно, устранить источник неприятного запаха и загрязнения реки.
Ранее ростовчане пожаловались на воду кофейного цвета, текущую из кранов.