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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

В Ростове заявили о сбросе канализационных стоков в реку Темерник

30 января 2023, 12:36
Фото: 1MI
В Ростове заявили о сбросе канализационных стоков в реку Темерник
В Ростове жители Октябрьского района пожаловались на неприятный запах и сброс канализационных стоков в реку Темерник, сообщение появилось на портале городского благоустройства.

Ростовчанин опубликовал жалобу, сообщив, что в течение года в парке культуры и отдыха имени Октября рядом с эстрадой текли канализационные люки.

По словам очевидца, грязная зловонная вода стекала в ручей и дальше попадала в реку Темерник.

По словам очевидца, грязная зловонная вода стекала в ручей и дальше попадала в реку Темерник.
Фото: bg.rostov-gorod.ru
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«Запах стоит на весь парк. Предположительно, сброс делается в ночное и утренние часы, к обеду канализация перестаёт течь», — рассказал местный житель, попросив разобраться в причинах этого явления и, вероятно, устранить источник неприятного запаха и загрязнения реки.

Ранее ростовчане пожаловались на воду кофейного цвета, текущую из кранов.

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