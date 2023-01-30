«Запах стоит на весь парк. Предположительно, сброс делается в ночное и утренние часы, к обеду канализация перестаёт течь», — рассказал местный житель, попросив разобраться в причинах этого явления и, вероятно, устранить источник неприятного запаха и загрязнения реки.