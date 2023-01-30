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Posted 30 января 2023, 13:30

Published 30 января 2023, 13:30

Modified 30 января 2023, 13:32

Updated 30 января 2023, 13:32

В Ростовской области 14 школ и детсадов установят системы экстренного оповещения

30 января 2023, 13:30
В Ростовской области Госэкспертиза выдала 14 положительных заключений по проектам установки систем экстренного оповещения в школах и детских садах, информация об этом появилась на портале ГИС ЕГРЗ.

В период с 11 по 26 января ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» выпустила 14 положительных заключений по проектам установки систем экстренного оповещения и управления эвакуацией персонала, учащихся и других лиц в школах и детских садах Ростовской области.

Преимущественно заказчиками выступали школы и детские сады Мартыновского и Целинского районов, например, детский сад «Теремок» в хуторе Арбузов, Хлеборобная средняя школа № 5, а также детский сад второй категории № 1 «Солнышко» в поселке Целина. Разработчиком всех проектов выступило ООО «Стройсервис».

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Портал 161.py получил комментарий от представителей Министерства региональной политики Ростовской области и выяснил, что деньги на установку систем и разработку ПСД выделили из местных бюджетов. Цель установки этих систем — повышение антитеррористической защищенности образовательных учреждений.

Ранее в Ростове пообещали установить новые сирены экстренного оповещения.

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