В Ростовской области 14 школ и детсадов установят системы экстренного оповещения

В период с 11 по 26 января ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» выпустила 14 положительных заключений по проектам установки систем экстренного оповещения и управления эвакуацией персонала, учащихся и других лиц в школах и детских садах Ростовской области.