Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Производственная линия появится на базе завода, работающего в Красносулинском районе. Всего в проект хотят вложить 528 миллионов рублей.
«Около 412 миллионов рублей освоят в 2023 году. В результате субстратами будут обеспечены тепличные хозяйства в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах», — сказано в сообщении.
Отмечается, что производство должны запустить в июне 2023 года.
Ранее стало известно, что «Бештау Электроникс» начнет производство ноутбуков и моноблоков в Ростове в 2023 году. Запуск запланировал на март.