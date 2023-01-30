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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

В Ростовской области начнут производить тепличные субстраты в июне 2023 года

30 января 2023, 05:23
Фото: 1mi
В Ростовской области планируется запустить производство тепличных субстратов, сообщили в правительстве региона.

Производственная линия появится на базе завода, работающего в Красносулинском районе. Всего в проект хотят вложить 528 миллионов рублей.

«Около 412 миллионов рублей освоят в 2023 году. В результате субстратами будут обеспечены тепличные хозяйства в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что производство должны запустить в июне 2023 года. 

Ранее стало известно, что «Бештау Электроникс» начнет производство ноутбуков и моноблоков в Ростове в 2023 году. Запуск запланировал на март.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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