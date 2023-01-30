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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

В Ростовской области сохранили отсрочку от мобилизации для отцов с тремя детьми

30 января 2023, 10:22
Фото: 1MI
В Ростовской области сохранили отсрочку от мобилизации для отцов с тремя детьми
Отцов с тремя детьми не будут призывать в рамках частичной мобилизации в Ростовской области, рассказал депутат Госдумы Андрей Картаполов.

В России решили сохранить отсрочку от мобилизации для отцов с тремя детьми младше 16 лет. Такое решение, как сообщает депутат Андрей Картаполов, приняли в Министерстве обороны.

Напомним, отсрочка для многодетных отцов начала действовать с 4 октября 2022 года. Указание о ее введении тогда дали в Генштабе Вооруженных сил России.

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Ранее Андрей Картаполов сообщал, что в Ростовской области под отсрочку от мобилизации могут попасть 20 категорий граждан. Среди них, в том числе, отцы детей-инвалидов. Однако законопроекты по введению отсрочек для новых категорий граждан еще находятся на согласовании в Госдуме.

До этого СМИ писали, что фермеров и предпринимателей освободят от участия в СВО.

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