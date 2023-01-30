Ранее Андрей Картаполов сообщал, что в Ростовской области под отсрочку от мобилизации могут попасть 20 категорий граждан. Среди них, в том числе, отцы детей-инвалидов. Однако законопроекты по введению отсрочек для новых категорий граждан еще находятся на согласовании в Госдуме.