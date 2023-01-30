Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В России решили сохранить отсрочку от мобилизации для отцов с тремя детьми младше 16 лет. Такое решение, как сообщает депутат Андрей Картаполов, приняли в Министерстве обороны.
Напомним, отсрочка для многодетных отцов начала действовать с 4 октября 2022 года. Указание о ее введении тогда дали в Генштабе Вооруженных сил России.
Ранее Андрей Картаполов сообщал, что в Ростовской области под отсрочку от мобилизации могут попасть 20 категорий граждан. Среди них, в том числе, отцы детей-инвалидов. Однако законопроекты по введению отсрочек для новых категорий граждан еще находятся на согласовании в Госдуме.
До этого СМИ писали, что фермеров и предпринимателей освободят от участия в СВО.