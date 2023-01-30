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Posted Сегодня, 18:22

Published Сегодня, 18:22

Modified Сегодня, 18:26

Updated Сегодня, 18:26

В Ростовской области стали в 2,5 раза чаще регистрировать коррупционные преступления

30 января 2023, 18:22
Фото: pxhere.com
Ростовская область вошла в пятерку федеральных лидеров по количеству экономических преступлений, об этом сообщили на портале правовой статистики.

За 12 месяцев 2022 году в Ростовской области совершили более 3,5 тысячи преступлений экономической направленности, что обеспечило региону пятое место в рейтинге этого вида правонарушений. Как правило, под экономическими преступлениями подразумевают незаконную банковскую деятельность, преднамеренное банкротство, уклонение от уплаты налогов и другие преступления, нарушающие экономические интересы государства или отдельных групп граждан.

Вдвое чаще давать взятки стали в Ростовской области в 2022 году
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За год прирост количества преступлений составил 3,3%. Фигурантами по таким делам проходят почти 1,65 тысячи граждан.

Также, сообщается, что в Ростовской области за 2022 год зарегистрировали 26 преступлений по статье злоупотребление должностными полномочиями, 80 случаев получения взятки и 77 случаев дачи взятки (в 2021 году их было зарегистрировано всего 30). Прирост случаев дачи взятки составил 156,7% по отношению к показателям 2021 года.

Ранее в Ростовской области адвоката отправили в колонию из-за попытки подкупа следователя.

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