Также, сообщается, что в Ростовской области за 2022 год зарегистрировали 26 преступлений по статье злоупотребление должностными полномочиями, 80 случаев получения взятки и 77 случаев дачи взятки (в 2021 году их было зарегистрировано всего 30). Прирост случаев дачи взятки составил 156,7% по отношению к показателям 2021 года.