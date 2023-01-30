Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
За 12 месяцев 2022 году в Ростовской области совершили более 3,5 тысячи преступлений экономической направленности, что обеспечило региону пятое место в рейтинге этого вида правонарушений. Как правило, под экономическими преступлениями подразумевают незаконную банковскую деятельность, преднамеренное банкротство, уклонение от уплаты налогов и другие преступления, нарушающие экономические интересы государства или отдельных групп граждан.
За год прирост количества преступлений составил 3,3%. Фигурантами по таким делам проходят почти 1,65 тысячи граждан.
Также, сообщается, что в Ростовской области за 2022 год зарегистрировали 26 преступлений по статье злоупотребление должностными полномочиями, 80 случаев получения взятки и 77 случаев дачи взятки (в 2021 году их было зарегистрировано всего 30). Прирост случаев дачи взятки составил 156,7% по отношению к показателям 2021 года.
Ранее в Ростовской области адвоката отправили в колонию из-за попытки подкупа следователя.