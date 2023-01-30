Ростовская область вошла в топ-10 регионов по количеству особо тяжких преступлений, совершенных в 2022 году. Всего было зарегистрировано 3448 преступлений, к ним обычно относят те правонарушения, наказание за которые составляет более 10 лет тюрьмы, например, бандитизм, убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, торговля людьми и их похищение и другие преступления.