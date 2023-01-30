Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Ростовская область вошла в топ-10 регионов по количеству особо тяжких преступлений, совершенных в 2022 году. Всего было зарегистрировано 3448 преступлений, к ним обычно относят те правонарушения, наказание за которые составляет более 10 лет тюрьмы, например, бандитизм, убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, торговля людьми и их похищение и другие преступления.
Статистика сообщает, что за минувший год количество таких преступлений в регионе увеличилось на 10,2% по отношению к предыдущему году. В 2021 году за 12 месяцев дончане совершили около 3,13 тысячи особо тяжких преступлений. Фигурантами по таким делам проходят 873 лица.
Несмотря на столь высокие показатели, за год Ростовская область «опустилась» с седьмого на девятое место рейтинга особо тяжких преступлений. В этом году регион опередили Республика Татарстан, Краснодарский край и Самарская область.
Ранее члены банды «Амазонки» попросили смягчить приговоры младшей участнице преступлений и единственному мужчине.