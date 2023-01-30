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Posted Сегодня, 17:43

Published Сегодня, 17:43

Modified Сегодня, 17:45

Updated Сегодня, 17:45

В Ростовской области за год на 10,2% выросло количество особо тяжких преступлений

30 января 2023, 17:43
Фото: pxhere.com
В Ростовской области зарегистрировали более 3,4 тысячи особо тяжких преступлений, совершенных в 2022 году, данные об этом предоставили органы правовой статистики.

Ростовская область вошла в топ-10 регионов по количеству особо тяжких преступлений, совершенных в 2022 году. Всего было зарегистрировано 3448 преступлений, к ним обычно относят те правонарушения, наказание за которые составляет более 10 лет тюрьмы, например, бандитизм, убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, торговля людьми и их похищение и другие преступления.

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Статистика сообщает, что за минувший год количество таких преступлений в регионе увеличилось на 10,2% по отношению к предыдущему году. В 2021 году за 12 месяцев дончане совершили около 3,13 тысячи особо тяжких преступлений. Фигурантами по таким делам проходят 873 лица.

Несмотря на столь высокие показатели, за год Ростовская область «опустилась» с седьмого на девятое место рейтинга особо тяжких преступлений. В этом году регион опередили Республика Татарстан, Краснодарский край и Самарская область.

Ранее члены банды «Амазонки» попросили смягчить приговоры младшей участнице преступлений и единственному мужчине.

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