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Published Сегодня, 05:42
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Ограничение введут 1 февраля с 11 до 12 часов. Это касается трамваев, которые курсируют по маршрутам № 4, № 5, № 8, № 9.
Отмечается, что в это время планируется провести технические работы. Поэтому местным жителям стоит заранее выбирать маршруты при построении планов.
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До этого стало известно, что почти половине автобусов в Ростове не хватает водителей.