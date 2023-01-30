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Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

В Таганроге 1 февраля приостановят работу четырех трамвайных маршрутов

30 января 2023, 05:42
Фото: 1mi
В Таганроге из-за технических работ придется приостановить работу четырех трамвайных маршрутов, сообщили в городской администрации.

Ограничение введут 1 февраля с 11 до 12 часов. Это касается трамваев, которые курсируют по маршрутам № 4, № 5, № 8, № 9.

Отмечается, что в это время планируется провести технические работы. Поэтому местным жителям стоит заранее выбирать маршруты при построении планов.

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До этого стало известно, что почти половине автобусов в Ростове не хватает водителей.

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#Трамвай#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Илья Протвинов
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