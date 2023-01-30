В центре дизайна Модульбанка сообщили о начале сотрудничества с внешними клиентами

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Еще осенью 2021 года Модульбанк запустил специальные банковские условия и пакет нефинансовых сервисов. Уже весной следующего года эксперты банка, оценив спрос и потребности селлеров, посчитали целесообразным создание собственного центра дизайна. Сегодня в профессиональной фотостудии центра работают опытные фотографы и дизайнеры. Центр предоставляет полный спектр услуг по производству продающего контента — создает фото- и видеопродукцию любой сложности (в том числе занимается предметной съемкой, панорамным фото и видео 360°), rich-контент. Клиенты могут заказать разработку фирменного стиля магазина и привлечь к съемке профессиональных фотомоделей по контракту с модельным агентством. Об этом сообщает newsnn.ru.
Таким образом, на выходе заказчик получает готовые обработанные фото и смонтированное видео. По желанию клиента их дополнят инфографикой или другими элементами дизайна. Весь контент, разработанный центром дизайна Модульбанка, адаптируется под целевые торговые площадки.
«Как банк, мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы наши клиенты развивали бизнес, у них росли обороты. И мы знаем, какую важную роль играет контент в индустрии e-commerce. Мы уже накопили опыт работы с контентом, понимаем, из каких элементов складывается товарная карточка, которая дает максимальную конверсию в продажу. Теперь мы открываем наш сервис и для внешних клиентов», — отметил председатель правления Модульбанка Павел Семенов.
Он отметил, что продающий контент для торговой площадки будет готов в течение недели с момента подачи заявки.