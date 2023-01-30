В центре дизайна Модульбанка сообщили о начале сотрудничества с внешними клиентами

«Как банк, мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы наши клиенты развивали бизнес, у них росли обороты. И мы знаем, какую важную роль играет контент в индустрии e-commerce. Мы уже накопили опыт работы с контентом, понимаем, из каких элементов складывается товарная карточка, которая дает максимальную конверсию в продажу. Теперь мы открываем наш сервис и для внешних клиентов», — отметил председатель правления Модульбанка Павел Семенов.