Водителей в Ростове и Таганроге предупредили об опасности на дорогах 30 января

Posted 30 января 2023, 06:47
Published 30 января 2023, 06:47
Modified 30 января 2023, 06:49
Updated 30 января 2023, 06:49
Новая рабочая неделя в Ростове и Таганроге начнется с небольших заморозков. Из-за этого на дорогах вероятен гололед. Также с утра высока вероятность образования тумана. Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах: не превышать скорость движения, не совершать сложных маневров и обгонов.
Температура воздуха днем составит около +5 градусов, ночью же похолодает до нуля. Небо будет пасмурным, утром возможен небольшой дождь.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Ростовской области в феврале 2023 года.