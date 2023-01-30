Водителей в Ростове и Таганроге предупредили об опасности на дорогах 30 января

Новая рабочая неделя в Ростове и Таганроге начнется с небольших заморозков. Из-за этого на дорогах вероятен гололед. Также с утра высока вероятность образования тумана. Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах: не превышать скорость движения, не совершать сложных маневров и обгонов.