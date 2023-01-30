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Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Водителей в Ростове и Таганроге предупредили об опасности на дорогах 30 января

30 января 2023, 06:47
Фото: 1MI
Водителей в Ростове и Таганроге предупредили об опасности на дорогах 30 января
Гололедица и туман могут ухудшить дорожную ситуацию в Ростове и Таганроге, предупредили в гидрометцентре.

Новая рабочая неделя в Ростове и Таганроге начнется с небольших заморозков. Из-за этого на дорогах вероятен гололед. Также с утра высока вероятность образования тумана. Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах: не превышать скорость движения, не совершать сложных маневров и обгонов.

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Температура воздуха днем составит около +5 градусов, ночью же похолодает до нуля. Небо будет пасмурным, утром возможен небольшой дождь.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Ростовской области в феврале 2023 года.

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