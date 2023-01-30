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Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Юные каратисты Суворовского в очередной раз стали призерами соревнований

30 января 2023, 07:55
Фото: Спортклуб «Суворов»
В минувшие выходные в Краснодаре прошли очередные первенство и чемпионат Южного федерального округа по карате киокусинкай. В турнире приняли участие более 700 спортсменов из Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Республики Крым и ЛНР.

По традиции, в составе сборной Ростовской области выступили спортсмены клуба «Суворов».

В упорной борьбе им удалось занять пять призовых мест. Призерами Первенства ЮФО стали - Дмитрий Сычев (второе место), Верещагина Вероника (третье место), Янкова Юлия (третье место). В Чемпионате округа вторыми стали Никита Каширин (кумитэ в категории до 80 кг) и Ефимова Анастасия (ката).

Ведущие спортсмены клуба «Суворов» уже несколько лет показывают стабильно высокий результат на соревнованиях международного и федерального уровней, по праву входят в состав сборной команды Ростовской области. В ближайшее время ребята примут участие в международных соревнованиях в Москве, Минске и Токио. А старшие спортсмены испытают свои силы в Кубке России, который пройдет в марте в Москве.

#Елена Янкевич
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