Юные каратисты Суворовского в очередной раз стали призерами соревнований

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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По традиции, в составе сборной Ростовской области выступили спортсмены клуба «Суворов».
В упорной борьбе им удалось занять пять призовых мест. Призерами Первенства ЮФО стали - Дмитрий Сычев (второе место), Верещагина Вероника (третье место), Янкова Юлия (третье место). В Чемпионате округа вторыми стали Никита Каширин (кумитэ в категории до 80 кг) и Ефимова Анастасия (ката).
Ведущие спортсмены клуба «Суворов» уже несколько лет показывают стабильно высокий результат на соревнованиях международного и федерального уровней, по праву входят в состав сборной команды Ростовской области. В ближайшее время ребята примут участие в международных соревнованиях в Москве, Минске и Токио. А старшие спортсмены испытают свои силы в Кубке России, который пройдет в марте в Москве.