Юные каратисты Суворовского в очередной раз стали призерами соревнований

Ведущие спортсмены клуба «Суворов» уже несколько лет показывают стабильно высокий результат на соревнованиях международного и федерального уровней, по праву входят в состав сборной команды Ростовской области. В ближайшее время ребята примут участие в международных соревнованиях в Москве, Минске и Токио. А старшие спортсмены испытают свои силы в Кубке России, который пройдет в марте в Москве.