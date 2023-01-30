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Юрист студенток в хиджабах призвал не оскорблять персонал медколледжа Новочеркасска

30 января 2023, 15:16
Фото: pxhere.com
Представитель отчисленных студенток медколледжа Новочеркасска призвал дончан отказаться от оскорблений в сторону руководства образовательного учреждения, об этом рассказал глава Национальной ассоциации юристов России Руслан Нагиев.

Напомним, в январе общественность всколыхнула новость о том, что пятерых студенток из Чечни и Дагестана отчислили за ношение хиджабов на занятия в медколледже Новочеркасска. Тогда подобное решение объяснили действующими правилами ношения спецодежды, однако девушек позднее восстановили.

Сейчас студентки хотят перевестись в учебные учреждения Ростова или Махачкалы, где к ношению хиджабов относятся с большим пониманием и уважением.

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Тем временем, адвокат девушек Руслан Нагиев, по данным портала 161.py, призвал поддерживающих девушек граждан отказаться от оскорблений и не оказывать давления на дирекцию колледжа. Юрист уверен, что подобные вопросы следует решать цивилизованно — через суд.

«Они имеют право принимать те или иные решения, они имеют право на свое мнение. Мы должны уважать это мнение, несмотря ни на что», — добавил Нагиев, сообщив, что просит всех воздержаться от незаконных действий и резкой критики в адрес дирекции колледжа.

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