Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Напомним, в январе общественность всколыхнула новость о том, что пятерых студенток из Чечни и Дагестана отчислили за ношение хиджабов на занятия в медколледже Новочеркасска. Тогда подобное решение объяснили действующими правилами ношения спецодежды, однако девушек позднее восстановили.
Сейчас студентки хотят перевестись в учебные учреждения Ростова или Махачкалы, где к ношению хиджабов относятся с большим пониманием и уважением.
Тем временем, адвокат девушек Руслан Нагиев, по данным портала 161.py, призвал поддерживающих девушек граждан отказаться от оскорблений и не оказывать давления на дирекцию колледжа. Юрист уверен, что подобные вопросы следует решать цивилизованно — через суд.
«Они имеют право принимать те или иные решения, они имеют право на свое мнение. Мы должны уважать это мнение, несмотря ни на что», — добавил Нагиев, сообщив, что просит всех воздержаться от незаконных действий и резкой критики в адрес дирекции колледжа.