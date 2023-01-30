«Они имеют право принимать те или иные решения, они имеют право на свое мнение. Мы должны уважать это мнение, несмотря ни на что», — добавил Нагиев, сообщив, что просит всех воздержаться от незаконных действий и резкой критики в адрес дирекции колледжа.