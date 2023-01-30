Жители британского Блэкпула выступили против повышения пенсионного возраста

Как пишет Infox, в связи с ростом цен в стране заметно выросла стоимость жизни, и теперь британцы требуют повышения заработной платы. Все это происходит на фоне протестов против решения правительства повысить пенсионный возраст до 68 лет. Учитывая, что средняя продолжительность жизни англичан составляет не более 73 лет, до пенсии, в случае изменения пенсионного возраста, доживут немногие.