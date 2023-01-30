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Posted Сегодня, 17:28

Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

Жители британского Блэкпула выступили против повышения пенсионного возраста

Сегодня, 17:28
Власти Великобритании активно ищут выход из экономического кризиса, тогда как страну охватывают забастовки во всех сферах.

Как пишет Infox, в связи с ростом цен в стране заметно выросла стоимость жизни, и теперь британцы требуют повышения заработной платы. Все это происходит на фоне протестов против решения правительства повысить пенсионный возраст до 68 лет. Учитывая, что средняя продолжительность жизни англичан составляет не более 73 лет, до пенсии, в случае изменения пенсионного возраста, доживут немногие.

Наихудшие перспективы у жителей города Блэкпул в графстве Ланкашир – здесь средняя продолжительность жизни не превышает 68 лет, поэтому шансов насладиться пенсией у них совсем мало. Теперь им остается уповать на то, что в правительстве поймут: пора отвлечься от глобальных вопросов и заняться проблемами местного населения.



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