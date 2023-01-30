Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Люди подозревают, что проблема с постоянным затоплением паркинга вызвана некачественными стройматериалами, которые при возведении дома применял застройщик «Донстрой».
«А виноватыми в управляющей компании постоянно выставляют нас. В том числе, и в засорении труб, из-за чего якобы происходят постоянные порывы и затопление паркинга», - отмечает жительница дома Ольга.
Ростовчане жалуются и на другие проблемы проживания в ЖК «Звездный».
Подробнее в материале: «Звездная жизнь»: как ростовчане выживают в домах от застройщика «Донстрой»