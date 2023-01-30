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Published Сегодня, 07:11

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Жители ЖК «Звездный» в Ростове пожаловались на постоянные потопы на паркинге

30 января 2023, 07:11
Фото: Читатели rostovgazeta.ru
Ростовчане, проживающие в доме на Творческой, 5 в ЖК «Звездный» обратились в редакцию RostovGazeta с жалобами на постоянное наличие воды на паркинге.

Люди подозревают, что проблема с постоянным затоплением паркинга вызвана некачественными стройматериалами, которые при возведении дома применял застройщик «Донстрой».

«А виноватыми в управляющей компании постоянно выставляют нас. В том числе, и в засорении труб, из-за чего якобы происходят постоянные порывы и затопление паркинга», - отмечает жительница дома Ольга.

Ростовчане жалуются и на другие проблемы проживания в ЖК «Звездный».

Подробнее в материале: «Звездная жизнь»: как ростовчане выживают в домах от застройщика «Донстрой»

«Звездная жизнь»: как ростовчане выживают в домах от застройщика «Донстрой»
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