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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Зоолог разъяснил, почему во дворах Ростова наблюдается нашествие крыс

30 января 2023, 09:22
Фото: Kevin C Rowe and Museum Victoria/CC BY SA/wiki
Зоолог разъяснил, почему во дворах Ростова наблюдается нашествие крыс
Крысы всегда существовали в Ростове. Но зимой люди реже бывают на улице и, как правило, фактор беспокойства по этому поводу меньше, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

Напомним, что в редакцию RostovGazeta обратились жители домов ЖК «Звездный». Люди жаловались на огромное количество крыс, которые были замечены не только возле мусорных контейнеров, но и на детской площадке.

По словам зоолога, проблема с крысами во дворах Ростова была всегда. Для того, чтобы понять, сколько крыс может существовать в городе, существует даже эмпирическая формула, которая действует для подсчета в городах-миллионниках — число жителей надо умножить на три.

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Спикер вспоминает, как несколько лет назад наблюдал в центре Ростова целый «крысиный городок». Ничего не боясь, крысы бегали прямо у людей под ногами. Массовое передвижение крыс собеседник видел и несколько лет назад возле Темернички.

«Зимой из-за холода люди меньше времени проводят на улице. Поэтому, как правило, на крыс никто не обращает внимания, а они есть», — отмечает Алексей Тихонов.

Достаточно неплохо, по словам эксперта, крысы обосновались в канализации и ливневых коллекторах. Водоканал Ростова должен регулярно проводить дератизацию по уничтожению крыс, но победить их, по словам зоолога, отнюдь не просто.

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«С крысами бороться сложно. Это очень умное животное, которое быстро выучивает отравленные приманки. И стоит только чуть расслабиться, крысы сразу активизируются», — объясняет собеседник.

Однако не реагировать на наличие крыс тоже нельзя. Если ростовчане видят их даже на детской площадке, как это наблюдалось во дворах ЖК «Звездный», то нужно незамедлительно обратиться в коммунальную службу или службу дератизации.

«Но следует понимать, что на обращение службы отреагируют быстро, а вот эффект от реакции появится далеко не сразу», — говорит эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчане жаловались на крыс, которые перестали боятся людей.

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