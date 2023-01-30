Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Напомним, что в редакцию RostovGazeta обратились жители домов ЖК «Звездный». Люди жаловались на огромное количество крыс, которые были замечены не только возле мусорных контейнеров, но и на детской площадке.
По словам зоолога, проблема с крысами во дворах Ростова была всегда. Для того, чтобы понять, сколько крыс может существовать в городе, существует даже эмпирическая формула, которая действует для подсчета в городах-миллионниках — число жителей надо умножить на три.
Спикер вспоминает, как несколько лет назад наблюдал в центре Ростова целый «крысиный городок». Ничего не боясь, крысы бегали прямо у людей под ногами. Массовое передвижение крыс собеседник видел и несколько лет назад возле Темернички.
«Зимой из-за холода люди меньше времени проводят на улице. Поэтому, как правило, на крыс никто не обращает внимания, а они есть», — отмечает Алексей Тихонов.
Достаточно неплохо, по словам эксперта, крысы обосновались в канализации и ливневых коллекторах. Водоканал Ростова должен регулярно проводить дератизацию по уничтожению крыс, но победить их, по словам зоолога, отнюдь не просто.
«С крысами бороться сложно. Это очень умное животное, которое быстро выучивает отравленные приманки. И стоит только чуть расслабиться, крысы сразу активизируются», — объясняет собеседник.
Однако не реагировать на наличие крыс тоже нельзя. Если ростовчане видят их даже на детской площадке, как это наблюдалось во дворах ЖК «Звездный», то нужно незамедлительно обратиться в коммунальную службу или службу дератизации.
«Но следует понимать, что на обращение службы отреагируют быстро, а вот эффект от реакции появится далеко не сразу», — говорит эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчане жаловались на крыс, которые перестали боятся людей.