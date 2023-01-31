Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Во вторник, 31 января, огнестрельное ранение в руку во дворе собственного дома получил заместитель главы администрации Таганрога по ЖКХ Егор Долматов, об этом сообщил телеграм-канал Don Mash. Ранее он занимал пост главы администрации Пролетарского района Ростова, на новую должность он был назначен в пятницу. Сообщается, что ранение уже зашили врачи в местной БСМП. От госпитализации Долматов отказался.
Подозреваемым, по данным канала, считается бывший сотрудник администрации, уволенный Долматовым накануне.
Официальной информации о ранении Долматова не поступало. Она уточняется.
В соцсетях жители Ростова и Таганрога оказались шокированы нападением. Они провели параллели с нападениями и покушениями, происходившими в России в 90-е годы. «Бандитский Таганрог», «90-е. Возвращение», «Как будто „Бригаду“ какую-то смотрю, а не новости 2023 года читаю».
Также многим стали интересны причины нападения. Комментаторы стали высказывать свои версии: «Может, чего не поделили там в администрации?».
Однако многие отнеслись к Долматову с сочувствием: «Ужас какой! Не дай бог никому такое пережить!», «Слава богу, что не умер, а только в руку попало».
Напомним, официальных подробностей о происшествии от властей не поступало. Информация уточняется.