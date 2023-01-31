Во вторник, 31 января, огнестрельное ранение в руку во дворе собственного дома получил заместитель главы администрации Таганрога по ЖКХ Егор Долматов, об этом сообщил телеграм-канал Don Mash. Ранее он занимал пост главы администрации Пролетарского района Ростова, на новую должность он был назначен в пятницу. Сообщается, что ранение уже зашили врачи в местной БСМП. От госпитализации Долматов отказался.