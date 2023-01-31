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«Бандитский Таганрог»: ростовчане ошеломлены нападением на чиновника Долматова

31 января 2023, 10:08
Фото: rostov-gorod.ru
«Бандитский Таганрог»: ростовчане ошеломлены нападением на чиновника Долматова
При выходе из собственного дома огнестрельное ранение в руку якобы получил заместитель главы администрации Таганрога по ЖКХ Егор Долматов, новость об этом бурно обсуждают в соцсетях ростовчане.

Во вторник, 31 января, огнестрельное ранение в руку во дворе собственного дома получил заместитель главы администрации Таганрога по ЖКХ Егор Долматов, об этом сообщил телеграм-канал Don Mash. Ранее он занимал пост главы администрации Пролетарского района Ростова, на новую должность он был назначен в пятницу. Сообщается, что ранение уже зашили врачи в местной БСМП. От госпитализации Долматов отказался.

Подозреваемым, по данным канала, считается бывший сотрудник администрации, уволенный Долматовым накануне.

Официальной информации о ранении Долматова не поступало. Она уточняется.

В соцсетях жители Ростова и Таганрога оказались шокированы нападением. Они провели параллели с нападениями и покушениями, происходившими в России в 90-е годы. «Бандитский Таганрог», «90-е. Возвращение», «Как будто „Бригаду“ какую-то смотрю, а не новости 2023 года читаю».

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Также многим стали интересны причины нападения. Комментаторы стали высказывать свои версии: «Может, чего не поделили там в администрации?».

Однако многие отнеслись к Долматову с сочувствием: «Ужас какой! Не дай бог никому такое пережить!», «Слава богу, что не умер, а только в руку попало».

Напомним, официальных подробностей о происшествии от властей не поступало. Информация уточняется.

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