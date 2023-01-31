Благодаря Корпорации МСП малые и средние компании смогут стать поставщиками

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Сообщается о трех новых программах по “выращиванию”, которые разработали и утвердили с целью развития малых и средних предприятий. Они будут выступать в роли участников закупок продукции, работ и услуг. Программы реализуются при участии группы "Интер РАО", ОАО "РЖД", ПАО "Ростелеком" и при содействии Корпорации МСП, информирует ТАСС.
"Интер РАО" приглашает заинтересованные малые и средние компании, которые предоставляют актуальные для предприятий группы товары, работы и услуги.
Программа РЖД направлена на модернизацию предприятий для поставок ручных инструментов с механизированным приводом.
В задачу программы "Ростелекома" входит отбор для “выращивания” предприятий-поставщиков сразу по нескольким группам товаров. Так, участвовать в программе смогут компании, специализирующиеся на аппаратуре для коммуникаций и комплектующих, рабочей одежде и спецобуви, проекторах и мониторах, вычислительной технике, газовых анализаторах, антеннах и держателях для них, а также сооружениях и линиях связи.
Согласно мнению Александра Исаевича, гендиректора Корпорации МСП, то, что в процессе "выращивания" МСП-поставщиков заинтересованы сразу три российских гиганта, доказывает тот факт, что данный вектор развития МСП является перспективным и для большого бизнеса. Глава корпорации убежден, что отечественные малые и средние предприятия будут стремиться участвовать в перечисленных программах, имея запрос на длительное сотрудничество. Тот же интерес демонстрируют и предприятия - национальные лидеры. Все компании, участвующие в процессе "выращивания", понимают его задачи и свои новые перспективы. То есть обе стороны процесса заинтересованы в результате.
МСП-поставщики, которые войдут в программы, получат от госпредприятий индивидуальные карты развития. По усмотрению заказчика они могут содержать перечень мер, среди которых: методическая и информационная, финансовая и правовая, организационная и методическая поддержка, а также возможность оформления офсетных договоров.