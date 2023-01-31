Благодаря Корпорации МСП малые и средние компании смогут стать поставщиками

Согласно мнению Александра Исаевича, гендиректора Корпорации МСП, то, что в процессе "выращивания" МСП-поставщиков заинтересованы сразу три российских гиганта, доказывает тот факт, что данный вектор развития МСП является перспективным и для большого бизнеса. Глава корпорации убежден, что отечественные малые и средние предприятия будут стремиться участвовать в перечисленных программах, имея запрос на длительное сотрудничество. Тот же интерес демонстрируют и предприятия - национальные лидеры. Все компании, участвующие в процессе "выращивания", понимают его задачи и свои новые перспективы. То есть обе стороны процесса заинтересованы в результате.