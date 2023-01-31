Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
В Семикаракорском районе Ростовской области фельдшер смогла восстановить свои права на страховую выплату после обращения в прокуратуру. Дело в том, что медработник местной ЦРБ во время выезда бригады скорой помощи заразилась коронавирусом. По закону, за заражение инфекцией во время исполнения должностных обязанностей медику положена страховая выплата.
Однако руководство больницы делать это отказывалось. Тогда прокуратура вынесла в адрес главного врача представление. Только после этого фельдшер смогла получить положенную страховую выплату.
Ранее сообщалось, что медработники Ростовской области с февраля начнут получать новую специальную социальную доплату.