В Семикаракорском районе Ростовской области фельдшер смогла восстановить свои права на страховую выплату после обращения в прокуратуру. Дело в том, что медработник местной ЦРБ во время выезда бригады скорой помощи заразилась коронавирусом. По закону, за заражение инфекцией во время исполнения должностных обязанностей медику положена страховая выплата.