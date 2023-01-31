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Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Через прокуратуру добилась фельдшер из Ростовской области выплат за заражение ковидом

31 января 2023, 07:56
Фото: 1MI
В Ростовской области фельдшер добилась страховой выплаты из-за заражения ковидом
Прокуратура помогла медработнику в Ростовской области защитить свои права и получить обещанную выплату, рассказали в пресс-службе ведомства.

В Семикаракорском районе Ростовской области фельдшер смогла восстановить свои права на страховую выплату после обращения в прокуратуру. Дело в том, что медработник местной ЦРБ во время выезда бригады скорой помощи заразилась коронавирусом. По закону, за заражение инфекцией во время исполнения должностных обязанностей медику положена страховая выплата.

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Однако руководство больницы делать это отказывалось. Тогда прокуратура вынесла в адрес главного врача представление. Только после этого фельдшер смогла получить положенную страховую выплату.

Ранее сообщалось, что медработники Ростовской области с февраля начнут получать новую специальную социальную доплату.

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#Алина Заярная#Здоровье#Общество#Новости#Ростовская область
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