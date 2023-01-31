Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
По информации оперативников, подельники инсценировали на территории региона автоаварии с дорогими машинами. На них заранее ставили поврежденные кузовные элементы.
После оформления аварий фигуранты подавали документы в страховые для получения выплат. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело.
Теперь Кировский райсуд города приговорил обвиняемых к срокам 1,5 года и 2 года заключения. В апелляции это решение осталось без изменения.
Сейчас суд рассматривает дело в отношении еще семерых членов банды. Всего ущерб страховым превысил 12 миллионов рублей.
Ранее мошенник похитил у ростовчанки 200 тысяч рублей под предлогом покупки земли.