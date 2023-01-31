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Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Членов банды инсценировщиков ДТП осудили в Ростове-на-Дону за аферы на 12 млн рублей

31 января 2023, 13:43
Фото: 1MI
Членов банды инсценировщиков ДТП осудили в Ростове-на-Дону за аферы на 12 млн рублей
В Ростове-на-Дону огласили приговор Юрию Лаврентьеву и Александру Нагорному, которые похищали деньги страховых компаний, сообщили в УФСБ по региону.
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Дтп

По информации оперативников, подельники инсценировали на территории региона автоаварии с дорогими машинами. На них заранее ставили поврежденные кузовные элементы.

После оформления аварий фигуранты подавали документы в страховые для получения выплат. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело.

Теперь Кировский райсуд города приговорил обвиняемых к срокам 1,5 года и 2 года заключения. В апелляции это решение осталось без изменения. 

Сейчас суд рассматривает дело в отношении еще семерых членов банды. Всего ущерб страховым превысил 12 миллионов рублей. 

Ранее мошенник похитил у ростовчанки 200 тысяч рублей под предлогом покупки земли. 

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