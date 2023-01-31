Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Во вторник, 31 января, максимальная температура воздуха составит пять градусов. Целый день будет идти дождь.
В ночь на среду похолодает до минус одного градуса, но осадки прекратятся. Днем 1 февраля воздух снова прогреется до плюс пяти градусов и опять пройдут дожди.
В четверг ожидается облачная погода, а с пятницы начнется сезон дождей. На выходных придут заморозки, выпадут снег с дождем.
В ночное время в городе может похолодать до минус пяти градусов.
Ранее ростовчане жаловались на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49.