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Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Дожди и холодную погоду пообещали ростовчанам днем 31 января

31 января 2023, 07:02
Фото: : ProfDEH at English Wikipedia/CC BY SA
Дожди и холодную погоду пообещали ростовчанам днем 31 января
В Ростове-на-Дону в последний день января ожидается прохладная погода с осадками, сообщили в Гидрометцентре.

Во вторник, 31 января, максимальная температура воздуха составит пять градусов. Целый день будет идти дождь.

В ночь на среду похолодает до минус одного градуса, но осадки прекратятся. Днем 1 февраля воздух снова прогреется до плюс пяти градусов и опять пройдут дожди.

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В четверг ожидается облачная погода, а с пятницы начнется сезон дождей. На выходных придут заморозки, выпадут снег с дождем.

В ночное время в городе может похолодать до минус пяти градусов. 

Ранее ростовчане жаловались на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49. 

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