«Идет переформатирование экономики. Она становится на военные рельсы. Следует понимать, что в этих условиях жить нам придется еще долго. Поэтому питать иллюзии о том, что СВО скоро закончится, и всем нам станет хорошо — глупо», — резюмирует эксперт.