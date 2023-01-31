Posted 31 января 20:58
Published 31 января 20:58
Modified 31 января 20:58
Updated 31 января 20:58
По словам собеседника, введение военно-гражданских администраций в некоторых приграничных регионах позволит ужесточить наказание за те или иные действия в сложное для страны время.
«Уже серьезно заявляется о том, что будет должность генерал-губернатора, которого наделят полномочиями на три года для жесткого наведения порядка. В том числе и для контроля над расходованием бюджетных средств», - отмечает Евгений Михайлов.
Спикер уверен, что региональные чиновники уже почувствовали — время безнаказанности прошло.
«Идет переформатирование экономики. Она становится на военные рельсы. Следует понимать, что в этих условиях жить нам придется еще долго. Поэтому питать иллюзии о том, что СВО скоро закончится, и всем нам станет хорошо — глупо», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как к условному наказанию приговорили местного чиновника, которого обвиняли в хищении нескольких десятков миллионов рублей.