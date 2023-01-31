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Posted 31 января 20:58

Published 31 января 20:58

Modified 31 января 20:58

Updated 31 января 20:58

Эксперт заявил, что в Ростовской области могут ввести должность генерал-губернатора

31 января 2023, 20:58
Фото: CC0/wikimedia.org
Ростовский эксперт заявил о появлении генерал-губернатора для наведения порядка
Разговоры о том, чтобы ввести в приграничных регионах военно-гражданские администрации и должность генерал-губернатора, активно ведутся в кулуарах власти. Об этом сообщил RostovGazeta эксперт по межнациональным отношениям, политолог Евгений Михайлов.

По словам собеседника, введение военно-гражданских администраций в некоторых приграничных регионах позволит ужесточить наказание за те или иные действия в сложное для страны время. 

«Уже серьезно заявляется о том, что будет должность генерал-губернатора, которого наделят полномочиями на три года для жесткого наведения порядка. В том числе и для контроля над расходованием бюджетных средств», - отмечает Евгений Михайлов.

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Спикер уверен, что региональные чиновники уже почувствовали — время безнаказанности прошло.

«Идет переформатирование экономики. Она становится на военные рельсы. Следует понимать, что в этих условиях жить нам придется еще долго. Поэтому питать иллюзии о том, что СВО скоро закончится, и всем нам станет хорошо — глупо», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как к условному наказанию приговорили местного чиновника, которого обвиняли в хищении нескольких десятков миллионов рублей.

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