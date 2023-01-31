Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Напомним, во вторник, 31 января, из дома по адресу переулок 1-й Крепостной в Таганроге спасли женщину с ее семилетней дочкой. Обе имели признаки отравления газом и были доставлены в больницу, где смогли получить помощь врачей.
Однако уже вечером представители ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» сообщили порталу 1Rnd, что оборудование в доме находилось в исправном состоянии. Также не было зафиксировано никаких утечек, а в вентиляции и дымоходе сохранялась хорошая тяга.
«Наличие угарного газа приборным методом не установлено», — сказано в обращении организации, заявившей, что отравление не связано с работой систем газоснабжения.