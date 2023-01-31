Однако уже вечером представители ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» сообщили порталу 1Rnd, что оборудование в доме находилось в исправном состоянии. Также не было зафиксировано никаких утечек, а в вентиляции и дымоходе сохранялась хорошая тяга.