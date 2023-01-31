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Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Газовая служба опровергла утечку в доме, где отравилась семья из Таганрога

31 января 2023, 16:20
Фото: rostovgazeta.ru
В Таганроге опровергли версию с утечкой газа в доме, где отравились мать и дочь, об этом сообщили представители пресс-службы ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Напомним, во вторник, 31 января, из дома по адресу переулок 1-й Крепостной в Таганроге спасли женщину с ее семилетней дочкой. Обе имели признаки отравления газом и были доставлены в больницу, где смогли получить помощь врачей.

Семилетняя девочка и ее мать отравились газом в Таганроге
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Однако уже вечером представители ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» сообщили порталу 1Rnd, что оборудование в доме находилось в исправном состоянии. Также не было зафиксировано никаких утечек, а в вентиляции и дымоходе сохранялась хорошая тяга.

«Наличие угарного газа приборным методом не установлено», — сказано в обращении организации, заявившей, что отравление не связано с работой систем газоснабжения.

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