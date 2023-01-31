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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Глава Таганрога Солоницин не смог обжаловать штраф за незаконные свалки

31 января 2023, 11:03
Фото: ТГ канал rosprirodnadzor6108
Глава Таганрога Солоницин не смог обжаловать штраф за незаконные свалки
Главе администрации Таганрога Михаилу Солоницину не удалось обжаловать наказание за незаконные свалки, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Ранее в границах города на Мариупольском шоссе прокуратура обнаружила незаконные свалки. За это сити-менеджера привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Тогда Солоницин через суд попытался обжаловать это постановление. Но жалобу оставили без удовлетворения.

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Защитник градоначальника обратился в Ростовской областной суд, но и он оставил в силе первоначальное решение. 

Ранее стало известно, что почвы на пляже в Таганроге загрязнены тяжелыми металлами и плесенью. 

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