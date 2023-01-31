Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Ранее в границах города на Мариупольском шоссе прокуратура обнаружила незаконные свалки. За это сити-менеджера привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Тогда Солоницин через суд попытался обжаловать это постановление. Но жалобу оставили без удовлетворения.
Защитник градоначальника обратился в Ростовской областной суд, но и он оставил в силе первоначальное решение.
Ранее стало известно, что почвы на пляже в Таганроге загрязнены тяжелыми металлами и плесенью.