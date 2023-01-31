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Published Сегодня, 06:14

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Updated Сегодня, 06:16

«Иной раз хоть молись»: жители в Таганроге назвали убожеством городские маршрутки

31 января 2023, 06:14
Фото: Яндекс.Карты
Жители в Таганроге назвали убожеством городские маршрутки

Жители в Таганроге назвали убожеством городские маршрутки

Жители Таганрога раскритиковали состояние общественного транспорта в городе, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Все началось с публикации одного из пассажиров, который попросил водителей маршруток и автобусов не заклеивать окна рекламой. По его словам, это мешает увидеть остановки.

«А когда говоришь, что проехал остановку, то вы, водители, еще и хамить начинаете. Получается, что на некоторых маршрутах обзор видимости только рядом с водителем, на переднем сидении», — заявил автор.

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В комментариях пользователи сообщили, что от маршруток в городе нужно отказаться в пользу больших автобусов.

«Эти маршрутки уже давно пора списать. За 30 рублей в Ростове ездят каждые 5-10 минут большие автобусы с кондиционерами, а не это убожество», — написали пользователи.

«Если бы еще мыли эти автобусы внутри салона», — пишут горожане.

«Что там шторки. Иной раз хоть молись, чтобы до своей остановки без аварии доехать», — говорится в комментариях.

Ранее агрессивный водитель маршрутки в Ростове напал на коллегу и пассажиров.

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