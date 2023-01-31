Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Все началось с публикации одного из пассажиров, который попросил водителей маршруток и автобусов не заклеивать окна рекламой. По его словам, это мешает увидеть остановки.
«А когда говоришь, что проехал остановку, то вы, водители, еще и хамить начинаете. Получается, что на некоторых маршрутах обзор видимости только рядом с водителем, на переднем сидении», — заявил автор.
В комментариях пользователи сообщили, что от маршруток в городе нужно отказаться в пользу больших автобусов.
«Эти маршрутки уже давно пора списать. За 30 рублей в Ростове ездят каждые 5-10 минут большие автобусы с кондиционерами, а не это убожество», — написали пользователи.
«Если бы еще мыли эти автобусы внутри салона», — пишут горожане.
«Что там шторки. Иной раз хоть молись, чтобы до своей остановки без аварии доехать», — говорится в комментариях.
Ранее агрессивный водитель маршрутки в Ростове напал на коллегу и пассажиров.