Напомним, во вторник, 31 января, в Ростовской области прогремела новость о том, что на одного из чиновников администрации Таганрога Егора Долматова совершили покушение. Мужчина был ранен в руку, после чего в СМИ и Telegram-каналах стали появляться сообщения о преступлении на почве личной неприязни одного из бывших подчиненных Долматова.