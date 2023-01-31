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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 19:16

Updated Сегодня, 19:16

Источники представили новую версию покушения на замглавы Таганрога Долматова

31 января 2023, 15:26
Фото: rostov-gorod.ru

В Таганроге прокомментировали ранение зама по ЖКХ Егора Долматова

Рана замглавы администрации Таганрога Егора Долматова могла оказаться самострелом, об этом рассказали местные СМИ.

Напомним, во вторник, 31 января, в Ростовской области прогремела новость о том, что на одного из чиновников администрации Таганрога Егора Долматова совершили покушение. Мужчина был ранен в руку, после чего в СМИ и Telegram-каналах стали появляться сообщения о преступлении на почве личной неприязни одного из бывших подчиненных Долматова.

Однако уже к вечеру стали появляться новые сообщения о том, что инцидент не имел под собой криминалистической составляющей. Так, например, Telegram-канал «Чё по Ростову» представил версию, что ранение было несчастным случаем.

Стали известны подробности покушения на замглавы администрации Таганрога Долматова
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По их данным, чиновник ранил сам себя из своего травматического пистолета по неосторожности.

Информация об инциденте пока не подтверждена, а потому данные уточняются. 

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