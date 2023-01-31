Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 19:16
Updated Сегодня, 19:16
Напомним, во вторник, 31 января, в Ростовской области прогремела новость о том, что на одного из чиновников администрации Таганрога Егора Долматова совершили покушение. Мужчина был ранен в руку, после чего в СМИ и Telegram-каналах стали появляться сообщения о преступлении на почве личной неприязни одного из бывших подчиненных Долматова.
Однако уже к вечеру стали появляться новые сообщения о том, что инцидент не имел под собой криминалистической составляющей. Так, например, Telegram-канал «Чё по Ростову» представил версию, что ранение было несчастным случаем.
По их данным, чиновник ранил сам себя из своего травматического пистолета по неосторожности.
Информация об инциденте пока не подтверждена, а потому данные уточняются.