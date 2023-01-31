Котов из Ростовской области номинировали на международную премию домашних любимцев

Posted 31 января 2023, 12:13
Published 31 января 2023, 12:13
Modified 31 января 2023, 12:15
Updated 31 января 2023, 12:15
В январе дали старт голосованию за номинантов премии «Мой ласковый и нужный зверь». Участниками премии становятся домашние животные, которые совершили значимый вклад в жизнь своих хозяев, окружающих людей или же героически проявившие себя по итогам прошлого года.
Так номинантами стали особенный кот-блогер Федор из Сальска, средства от деятельности которого поддерживают приют для бездомных животных, и кот Мурзик из Шахт, спасший своих хозяев от ядовитой змеи.
Оба номинанта будут конкурировать с собаками и котами-спасателями, лабрадором Фредом, усыновившим стаю утят-сирот, и лабрадором Эльзой, которая стала мамой для двух тигриц и львенка.
Проголосовать за этих поразительных животных можно по ссылке.