Качество в приоритете: Tele2 в 2022 году усилила сеть в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В 2022 году Tele2 продолжила развитие сетевой инфраструктуры в Ростовской области. Оператор установил на базовые станции новое оборудование, расширил зону покрытия и емкость сети, а также увеличил скорость мобильного интернета как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Средняя скорость высокоскоростного интернета Tele2 в регионе выросла на 9%.
Оператор усилил сеть новыми объектами связи в Ростове-на-Дону и крупных городах области – Азове, Донецке, Зимовниках, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Новочеркасске, Таганроге, Шахтах, а также в 21 районе – Аксайском, Багаевском, Белокалитвенском, Верхнедонском, Дубовском, Зерноградском, Каменском, Константиновском, Красносулинском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Мартыновском, Милютинском, Октябрьском, Обливском, Сальском, Семикаракорском, Тарасовском, Тацинском и Шолоховском.
Кроме того, в 2022 году Tele2 приняла участие в реализации федеральной программы по устранению цифрового неравенства в малонаселенных пунктах региона. Цифровые сервисы и высокоскоростной мобильный интернет стали доступны жителям малых хуторов в 10 районах области: Дубовском, Мартыновском, Славянском, Каменском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Милютинском, Октябрьском, Тацинском и Шолоховском.
Также в прошедшем году технические специалисты компании модернизировали более 10% базовых станций для обеспечения бесперебойной работы сети и увеличения скорости мобильного интернета для клиентов. Модернизация затронула 16 районов, а также столицу региона и 11 городов – Батайск, Белую Калитву, Волгодонск, Гуков, Донецк, Егорлык, Зерноград, Новочеркасск, Новошахтинск.
Объем потребления трафика в Ростовской области в 2022 году вырос на 7% год к году, Tele2 уделяла особое внимание локациям с возрастающей нагрузкой и важным объектам инфраструктуры. Так, в прошедшем году было значительно улучшено покрытие в Центральном парке культуры и отдыха им. Ленина в Батайске, а также обеспечен связью жилой комплекс «Максим Горький» в Ростове-на-Дону.
Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:
«В прошлом году команда Tele2 работала на опережение тренда растущего потребления трафика. Мы учли, что все больше клиентов, которые раньше не использовали весь функционал смартфонов, осваивают новые цифровые сервисы, а также проанализировали скорость появления и распространения новых приложений и услуг. Технические специалисты работали с инфраструктурой максимально оперативно для того, чтобы всем жителям Ростовской области был доступен качественный высокоскоростной мобильный интернет».
В настоящее время все объекты связи в Ростовской области оснащены технологией LTE, а услуги качественной голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета Tele2 доступны 99% жителей региона.
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