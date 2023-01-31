Качество в приоритете: Tele2 в 2022 году усилила сеть в Ростовской области

Объем потребления трафика в Ростовской области в 2022 году вырос на 7% год к году, Tele2 уделяла особое внимание локациям с возрастающей нагрузкой и важным объектам инфраструктуры. Так, в прошедшем году было значительно улучшено покрытие в Центральном парке культуры и отдыха им. Ленина в Батайске, а также обеспечен связью жилой комплекс «Максим Горький» в Ростове-на-Дону.