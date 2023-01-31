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Казак из Платовской сотни Новочеркасска Сонин погиб в зоне СВО

31 января 2023, 11:58
Фото: donland.ru
Казак из Платовской сотни Новочеркасска Сонин погиб в зоне СВО
В зоне спецоперации погиб казак Платовской станицы Максим Сонин, сообщил в Telegram депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.

Сонин являлся командиром взвода «Казачьей сотни», он вступил в ряды отряда «Дон». По словам депутата, боец погиб во время исполнения воинского долга.

«Сонин — пример настоящего казака-воина, не пожалевшего жизни ради Отечества. Память о нем всегда будет жить в наших сердцах», — прокомментировал Водолацкий.

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Прощание с погибшим прошло утром во вторник, 31 января. Его похоронят на новом городском кладбище в Новочеркасске.

«Скорбим с родными, вечная память герою», — написали пользователи в комментариях.

Ранее ростовский депутат Александр Бородай сравнил спецоперацию с Первой мировой войной.

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