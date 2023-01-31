Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Сонин являлся командиром взвода «Казачьей сотни», он вступил в ряды отряда «Дон». По словам депутата, боец погиб во время исполнения воинского долга.
«Сонин — пример настоящего казака-воина, не пожалевшего жизни ради Отечества. Память о нем всегда будет жить в наших сердцах», — прокомментировал Водолацкий.
Прощание с погибшим прошло утром во вторник, 31 января. Его похоронят на новом городском кладбище в Новочеркасске.
«Скорбим с родными, вечная память герою», — написали пользователи в комментариях.
Ранее ростовский депутат Александр Бородай сравнил спецоперацию с Первой мировой войной.