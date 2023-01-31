«В Ростове-на-Дону средняя скорость ветра с 2005 по 2022 года составляет 4,3 м/с. При сравнении со средними скоростями ветра таких городов, как Новороссийск и Ставрополь, за данный период которые составили 3,8 и 4,4 метра в секунду, можно сказать, что Ростовский регион — ветреный регион», — в заключение добавил Александр Иошпа.