Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
В своем интервью порталу 1Rnd доцент кафедры океанологии ростовского вуза Александр Иошпа сделал прогноз, что глобальное потепление и изменение климата могут привести к увеличению числа пыльных бурь в Ростовской области.
Климатолог прогнозирует, что периоды дождей заменит затяжная засуха, во время которой будет разрушаться плодородный слой земли. Земля начнет распадаться на мелкие частицы, которые сильные ветер будет поднимать вверх от земли и разносить по региону.
Такой сценарий вполне возможен, потому что уже сейчас средняя скорость ветра в регионе увеличилась на один метр в секунду. Причиной этого явления стало изменение циркуляции воздушных потоков в атмосфере, благодаря чему Ростовская область смогла войти в список наиболее ветреных регионов юга России.
«В Ростове-на-Дону средняя скорость ветра с 2005 по 2022 года составляет 4,3 м/с. При сравнении со средними скоростями ветра таких городов, как Новороссийск и Ставрополь, за данный период которые составили 3,8 и 4,4 метра в секунду, можно сказать, что Ростовский регион — ветреный регион», — в заключение добавил Александр Иошпа.
Напомним, в последние месяцы в Ростовской области все чаще из-за сильного ветра из реки Дон выдувает воду.