rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:27

Published Сегодня, 18:27

Modified Сегодня, 18:29

Updated Сегодня, 18:29

Климатолог Иошпа заявил, что пыльные бури начнут чаще накрывать Ростовскую область

31 января 2023, 18:27
Фото: pxhere
Климатолог Александр Иошпа предсказал, что глобальное потепление и изменение климата могут привести к разрушению почв Ростовской области и частым пыльным бурям.
Сюжет
Погода

В своем интервью порталу 1Rnd доцент кафедры океанологии ростовского вуза Александр Иошпа сделал прогноз, что глобальное потепление и изменение климата могут привести к увеличению числа пыльных бурь в Ростовской области.

Климатолог прогнозирует, что периоды дождей заменит затяжная засуха, во время которой будет разрушаться плодородный слой земли. Земля начнет распадаться на мелкие частицы, которые сильные ветер будет поднимать вверх от земли и разносить по региону.

Эколог Зайчиков рассказал, почему Ростовскую область накрывает пыльными бурями
Узнать подробнее

Такой сценарий вполне возможен, потому что уже сейчас средняя скорость ветра в регионе увеличилась на один метр в секунду. Причиной этого явления стало изменение циркуляции воздушных потоков в атмосфере, благодаря чему Ростовская область смогла войти в список наиболее ветреных регионов юга России.

«В Ростове-на-Дону средняя скорость ветра с 2005 по 2022 года составляет 4,3 м/с. При сравнении со средними скоростями ветра таких городов, как Новороссийск и Ставрополь, за данный период которые составили 3,8 и 4,4 метра в секунду, можно сказать, что Ростовский регион — ветреный регион», — в заключение добавил Александр Иошпа.

Напомним, в последние месяцы в Ростовской области все чаще из-за сильного ветра из реки Дон выдувает воду.

Читайте также:
Врач рассказал, как опасны накрывающие Ростов пыльные бури для здоровья людей«Угроза здоровью»: почему Ростов накрывает пыльными бурями, и как от них защититьсяПыльные бури с дождем прогнозируют в последние выходные лета в Ростовской области
#Происшествие#Прогноз погоды#Климат#Как изменится климат#Пыльные бури#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Погода#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Надежда Пустяк
Подпишитесь
В Ростове на обочине дороги нашли изувеченное тело 31-летней медсестры Алины Войтенко
Сегодня, 11:10
В Ростове на набережной обрушился памятник «Купание коня»
Сегодня, 11:11
Стали известны подробности покушения на замглавы администрации Таганрога Долматова
Сегодня, 10:04
«Метро не построят»: урбанист спрогнозировал, как изменится Ростов через 100 лет
Сегодня, 06:49
«Иной раз хоть молись»: жители в Таганроге назвали убожеством городские маршрутки
Сегодня, 06:14
«Бандитский Таганрог»: ростовчане ошеломлены нападением на чиновника Долматова
Сегодня, 10:08