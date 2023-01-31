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Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Котов из Ростовской области номинировали на международную премию домашних любимцев

31 января 2023, 12:13
Фото: dobrovserdce.ru
Котов из Ростовской области номинировали на международную премию домашних любимцев
В Ростовской области два кота стали номинантами конкурса «Мой ласковый и нужный зверь», информация об этом появилась на портале премии.

В январе дали старт голосованию за номинантов премии «Мой ласковый и нужный зверь». Участниками премии становятся домашние животные, которые совершили значимый вклад в жизнь своих хозяев, окружающих людей или же героически проявившие себя по итогам прошлого года.

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Так номинантами стали особенный кот-блогер Федор из Сальска, средства от деятельности которого поддерживают приют для бездомных животных, и кот Мурзик из Шахт, спасший своих хозяев от ядовитой змеи.

Оба номинанта будут конкурировать с собаками и котами-спасателями, лабрадором Фредом, усыновившим стаю утят-сирот, и лабрадором Эльзой, которая стала мамой для двух тигриц и львенка.

Проголосовать за этих поразительных животных можно по ссылке.

Ранее стало известно, что дончане приютили полсотни кошек из ДНР.

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