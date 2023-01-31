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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Криминала может не быть в ранении замглавы администрации Таганрога Долматова

31 января 2023, 11:04
Фото: 1MI
Криминала может не быть в ранении замглавы администрации Таганрога Долматова
Криминальной составляющей может не оказаться в ранении заместителя главы администрации Таганрога Егора Долматова, пишут СМИ.

Ранее Telegram-канал Don_Mash написал, что в Долматова якобы стреляли и попали в руку. Канал подозреваемым назвал бывшего руководителя одного из МУПов, которого будто уволил Долматов.

Также говорилось, что раненый в данный момент находится дома.

Однако Bloknot-Тaganrog сообщил, что криминальной составляющей в этом деле нет. Но ранение издание подтверждает.

Официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется. Долматов только вступил в должность, ранее он возглавлял Пролетарский район Ростова.

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