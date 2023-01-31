Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Ранее Telegram-канал Don_Mash написал, что в Долматова якобы стреляли и попали в руку. Канал подозреваемым назвал бывшего руководителя одного из МУПов, которого будто уволил Долматов.
Также говорилось, что раненый в данный момент находится дома.
Однако Bloknot-Тaganrog сообщил, что криминальной составляющей в этом деле нет. Но ранение издание подтверждает.
Официальной информации об этой ситуации не поступало, она уточняется. Долматов только вступил в должность, ранее он возглавлял Пролетарский район Ростова.