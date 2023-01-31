Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
Рейтинг подготовил портал Domofond, оценив каждый район по нескольким показателям. Среди них - экология, чистота, сфера ЖКХ, соседи, условия для детей, транспорт и наличие магазинов.
Наименьшие баллы набрал Советский район, попав на последнее место рейтинга. У него оказались минимальные показатели по доступности транспорта, условиям для занятий спортом. Также горожане неудовлетворительно оценили ситуацию в сфере ЖКХ.
Плохие результаты оказались по экологии и стоимости жизни. Максимальный балл район получил за безопасность - 5 из 10.
Кировский район попал на девятое место, так как оценщики остались недовольны чистотой, соседями и безопасностью. Зато высоко оценили экологическую ситуацию - на семь баллов.
По пять баллов получил район за доступность магазинов и условия для детей.
Этот район занял третье место с конца. Выше среднего здесь оценили ситуацию с экологией, соседями и безопасностью.
Но людям не понравились состояние сферы ЖКХ, транспорта и стоимость жизни.
Октябрьский район занял пятое место рейтинга. В этом случае почти все параметры, по которым его оценивали, оказались на среднем уровне.
Речь идет о ЖКХ, соседях и транспорте. Сильнее всего люди недовольны стоимостью жизни.
Пролетарский район оказался на четвертом месте из восьми. Выше среднего горожане оценили сферу ЖКХ и стоимость жизни.
По пять баллов получили показатели чистоты и доступности занятий спортом. У остальных параметров оказалась низкая оценка.
Ростовчане считают, что самые большие проблемы в районе с экологией.
Этот район попал в топ-3 и получил сразу восемь баллов за созданные условия для занятий спортом. Вышеперечисленные районы не смогли столько набрать ни по одному показателю.
Горожане считают, что здесь все хорошо с магазинами, чистотой и условиями для детей. Но вот соседями они оказались недовольны.
Первомайский находится на втором месте среди лучших районов. Восемь баллов он получил за чистоту, сферу ЖКХ и безопасность. Также здесь все хорошо с условиями для детей, транспортом и стоимостью жизни.
Но не всех устраивает ситуация с экологией.
На первом месте оказался Ленинский район, в котором все отлично по всем показателям. Ростовчане довольны экологией, чистотой, сферой ЖКХ, соседями и условиями для детей. Их устраивает стоимость жизни, безопасность и транспортная доступность.
Среди всех городов Ростов-на-Дону оказался на 162 месте. Эти данные были получены в ходе опроса, когда местным жителям предлагают оценить свои населенные пункты по нескольким показателям.
Что касается жилья, то в Ростове средняя цена цена квартиры составляет 4,1 миллиона рублей. Это 91 тысяча рублей за квадратный метр.
Снять квартиру в среднем можно за 18 тысяч рублей.