Ростов-на-Дону поделен на восемь районов, в каждом из которых есть свои плюсы и минусы. Какие территории считаются лучшими для проживания, а какие худшими, в материале RostovGazeta.

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