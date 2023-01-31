rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Лучшие и худшие районы для проживания в Ростове-на-Дону

31 января 2023, 06:17
Фото: 1MI
Лучшие и худшие районы для проживания в Ростове-на-Дону
Ростов-на-Дону поделен на восемь районов, в каждом из которых есть свои плюсы и минусы. Какие территории считаются лучшими для проживания, а какие худшими, в материале RostovGazeta.

Рейтинг подготовил портал Domofond, оценив каждый район по нескольким показателям. Среди них - экология, чистота, сфера ЖКХ, соседи, условия для детей, транспорт и наличие магазинов.

Какой худший район Ростова

Наименьшие баллы набрал Советский район, попав на последнее место рейтинга. У него оказались минимальные показатели по доступности транспорта, условиям для занятий спортом. Также горожане неудовлетворительно оценили ситуацию в сфере ЖКХ. 

Плохие результаты оказались по экологии и стоимости жизни. Максимальный балл район получил за безопасность - 5 из 10.

Условия дли жизни в Кировском районе Ростова

Кировский район попал на девятое место, так как оценщики остались недовольны чистотой, соседями и безопасностью. Зато высоко оценили экологическую ситуацию - на семь баллов.

По пять баллов получил район за доступность магазинов и условия для детей. 

По пять баллов получил Кировский район за доступность магазинов и условия для детей. 
Фото: rostov-gorod.ru

Условия для жизни в Ворошиловском районе

Этот район занял третье место с конца. Выше среднего здесь оценили ситуацию с экологией, соседями и безопасностью. 

В Ворошиловском районе людям не понравились состояние сферы ЖКХ, транспорта и стоимость жизни.
Фото: rostov-gorod.ru
Ростовская область заняла 15-е место в рейтинге регионов России
Узнать подробнее

Но людям не понравились состояние сферы ЖКХ, транспорта и стоимость жизни.

Стоит ли переезжать в Октябрьский район Ростова

Октябрьский район занял пятое место рейтинга. В этом случае почти все параметры, по которым его оценивали, оказались на среднем уровне. 

Речь идет о ЖКХ, соседях и транспорте. Сильнее всего люди недовольны стоимостью жизни.

Сильнее всего люди недовольны стоимостью жизни в Октябрьском районе.
Фото: 1MI

Какая жизнь в Пролетарском районе Ростова

Пролетарский район оказался на четвертом месте из восьми. Выше среднего горожане оценили сферу ЖКХ и стоимость жизни.

По пять баллов получили показатели чистоты и доступности занятий спортом. У остальных параметров оказалась низкая оценка.

Ростовчане считают, что самые большие проблемы в районе с экологией. 

Ростовчане считают, что самые большие проблемы в Пролетарском районе с экологией. 
Фото: rostov-gorod.ru

Какие условия для проживания в Железнодорожном районе

Этот район попал в топ-3 и получил сразу восемь баллов за созданные условия для занятий спортом. Вышеперечисленные районы не смогли столько набрать ни по одному показателю. 

Горожане считают, что здесь все хорошо с магазинами, чистотой и условиями для детей. Но вот соседями они оказались недовольны. 

Соседями в Железнодорожном районе оказались недовольны ростовчане. 
Фото: rostov-gorod.ru

Условия для жизни в Первомайском районе Ростова

Первомайский находится на втором месте среди лучших районов. Восемь баллов он получил за чистоту, сферу ЖКХ и безопасность. Также здесь все хорошо с условиями для детей, транспортом и стоимостью жизни.

Первомайский находится на втором месте среди лучших районов.
Фото: rostov-gorod.ru
Ростов скатился на 25-е место в рейтинге качества общественного транспорта
Узнать подробнее

Но не всех устраивает ситуация с экологией. 

Какой лучший район Ростова для проживания

На первом месте оказался Ленинский район, в котором все отлично по всем показателям. Ростовчане довольны экологией, чистотой, сферой ЖКХ, соседями и условиями для детей. Их устраивает стоимость жизни, безопасность и транспортная доступность. 

Среди всех городов Ростов-на-Дону оказался на 162 месте. Эти данные были получены в ходе опроса, когда местным жителям предлагают оценить свои населенные пункты по нескольким показателям. 

Что касается жилья, то в Ростове средняя цена цена квартиры составляет 4,1 миллиона рублей. Это 91 тысяча рублей за квадратный метр. 

Снять квартиру в среднем можно за 18 тысяч рублей. 

Читайте также:
Донской губернатор Голубев опустился в рейтинге областных глав с большим влияниемРостов скатился на 25-е место в рейтинге качества общественного транспортаРостов занял лишь 12 место в рейтинге эффективности платных парковок
#Илья Протвинов#Район#Недвижимость#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
В Ростове на обочине дороги нашли изувеченное тело 31-летней медсестры Алины Войтенко
Сегодня, 11:10
В Ростове на набережной обрушился памятник «Купание коня»
Сегодня, 11:11
Стали известны подробности покушения на замглавы администрации Таганрога Долматова
Сегодня, 10:04
«Метро не построят»: урбанист спрогнозировал, как изменится Ростов через 100 лет
Сегодня, 06:49
«Иной раз хоть молись»: жители в Таганроге назвали убожеством городские маршрутки
Сегодня, 06:14
«Бандитский Таганрог»: ростовчане ошеломлены нападением на чиновника Долматова
Сегодня, 10:08