Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Автомобиль «Лада» увидели в Северном жилом массиве. Водитель приклепил на крышу конструкцию, похожу на ракету.
На ней было написано «На Вашингтон». Водитель проехался по городским улицам, а потом припарковался.
Но местным жителям эта идея не понравилась. Некоторые посчитали это перебором.
«Обострение началось раньше времени. Видимо остатки с Нового года», — заявили ростовчане.
Кто является владельцем автомобиля, остается загадкой.
Ранее ростовчане застыдили дорожников после ямочного ремонта. Качество проведенных работ их не устроило.