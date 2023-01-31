rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Машину с огромным муляжом ракеты «На Вашингтон» раскритиковали ростовчане

31 января 2023, 13:00
Фото: ВК группа etorostovnadonu
Машину с огромным муляжом ракеты «На Вашингтон» раскритиковали ростовчане
В Ростове-на-Дону на дорогах заметили легковой автомобиль, на крыше которого был огромный муляж ракеты, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Автомобиль «Лада» увидели в Северном жилом массиве. Водитель приклепил на крышу конструкцию, похожу на ракету.

На ней было написано «На Вашингтон». Водитель проехался по городским улицам, а потом припарковался.

Ростовские ветераны труда раскритиковали право на бесплатный проезд по заявлению
Узнать подробнее

Но местным жителям эта идея не понравилась. Некоторые посчитали это перебором.

«Обострение началось раньше времени. Видимо остатки с Нового года», — заявили ростовчане.

Кто является владельцем автомобиля, остается загадкой.

Ранее ростовчане застыдили дорожников после ямочного ремонта. Качество проведенных работ их не устроило.

Читайте также:
Ростовские ветераны труда раскритиковали право на бесплатный проезд по заявлениюРостовчане раскритиковали модель Костенко за «кресты в ушах»Ростовский депутат Бородай раскритиковал таможню, которая не пропускала беспилотники
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие
Подпишитесь
В Ростове на обочине дороги нашли изувеченное тело 31-летней медсестры Алины Войтенко
Сегодня, 11:10
В Ростове на набережной обрушился памятник «Купание коня»
Сегодня, 11:11
Стали известны подробности покушения на замглавы администрации Таганрога Долматова
Сегодня, 10:04
«Метро не построят»: урбанист спрогнозировал, как изменится Ростов через 100 лет
Сегодня, 06:49
«Иной раз хоть молись»: жители в Таганроге назвали убожеством городские маршрутки
Сегодня, 06:14
«Бандитский Таганрог»: ростовчане ошеломлены нападением на чиновника Долматова
Сегодня, 10:08