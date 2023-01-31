Метеозависимых ростовчан ожидают магнитные бури 1 и 2 февраля

Posted 31 января 2023, 18:05
Published 31 января 2023, 18:05
Modified 31 января 2023, 18:07
Updated 31 января 2023, 18:07
Синоптики сообщают, что в ближайшие двое суток с 1 по 2 февраля ростовчан ожидают геомагнитные бури, показатели которых будут достигать четырех баллов.
Пик этих возмущений ожидается в четверг, 2 февраля. В это время ростовчане могут чувствовать сонливость, головную боль, а у некоторых горожан с хроническими заболеваниями может наблюдаться ухудшение состояния здоровья.
Следующий сильный удар геомагнитный удар ожидается 9 февраля, когда будут наблюдаться усиление геомагнитных возмущений до пяти баллов.
В эти дни ростовчанам рекомендуют избегать серьезных нагрузок на организм, больше отдыхать и увеличить длительность прогулок на свежем воздухе.
Ранее в Ростовской области зафиксировали сильные вспышки на солнце.