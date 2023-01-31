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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Метеозависимых ростовчан ожидают магнитные бури 1 и 2 февраля

31 января 2023, 18:05
Фото: pxhere.com
В Ростове в ближайшие два дня горожан ожидают магнитные бури, которые неблагоприятно скажутся на самочувствии местных жителей.
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Погода

Синоптики сообщают, что в ближайшие двое суток с 1 по 2 февраля ростовчан ожидают геомагнитные бури, показатели которых будут достигать четырех баллов.

Пик этих возмущений ожидается в четверг, 2 февраля. В это время ростовчане могут чувствовать сонливость, головную боль, а у некоторых горожан с хроническими заболеваниями может наблюдаться ухудшение состояния здоровья.

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Следующий сильный удар геомагнитный удар ожидается 9 февраля, когда будут наблюдаться усиление геомагнитных возмущений до пяти баллов.

В эти дни ростовчанам рекомендуют избегать серьезных нагрузок на организм, больше отдыхать и увеличить длительность прогулок на свежем воздухе.

Ранее в Ростовской области зафиксировали сильные вспышки на солнце.

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