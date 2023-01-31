Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Историческая застройка, по мнению урбаниста, сохранится через 100 лет и переживет новостройки.
«Сто-сто пятьдесят лет назад строили на века, в отличие от советских и современных зданий. Главное, какие будут приняты градостроительные регламенты, чтобы сохранить историю», — рассказывает Артемий Зайцев.
Сейчас, по его словам, тенденция по сохранению старинных построек в Ростове угрожающая.
Также урбанист предсказал городу объединение с пригородами в сплошную агломерацию.
«Большой Ростов» начнет расти до нового Ростовского кольца — автодорог М4 и Северного обхода и немного дальше. Эти районы № 1, № 2 и № 3 обозначены на официальной «Схеме основных направлений развития на территории „Большого Ростова“», — объясняет собеседник.
Урбанист добавляет, что площадь Ростова сравняется с площадью Москвы в пределах МКАД, при этом плотность населения будет в 5-10 раз меньше столичной.
«Это означает, что метро в Ростове-на-Дону не будет даже через 100 лет. Возможно, будет отдельная подземная или надземная линия метро, но скорее будут электрички и трамваи», - считает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, как можно избавить Ростов от транспортных проблем без метро.