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«Метро не построят»: урбанист спрогнозировал, как изменится Ростов через 100 лет

31 января 2023, 06:49
Фото: donland.ru

Урбанист Зайцев рассказал, когда в Ростове построят метро

Ростов сольется в агломерацию с пригородами и сравняется по площади с Москвой, но метро так и не построят, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал блогер-урбанист, автор ресурса «Урбанистика — Ростов-на-Дону» Артемий Зайцев.

Историческая застройка, по мнению урбаниста, сохранится через 100 лет и переживет новостройки.

«Сто-сто пятьдесят лет назад строили на века, в отличие от советских и современных зданий. Главное, какие будут приняты градостроительные регламенты, чтобы сохранить историю», — рассказывает Артемий Зайцев.

Сейчас, по его словам, тенденция по сохранению старинных построек в Ростове угрожающая.

Также урбанист предсказал городу объединение с пригородами в сплошную агломерацию.

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«Большой Ростов» начнет расти до нового Ростовского кольца — автодорог М4 и Северного обхода и немного дальше. Эти районы № 1, № 2 и № 3 обозначены на официальной «Схеме основных направлений развития на территории „Большого Ростова“», — объясняет собеседник. 

Урбанист добавляет, что площадь Ростова сравняется с площадью Москвы в пределах МКАД, при этом плотность населения будет в 5-10 раз меньше столичной.

Фото: Министерство строительства Ростовской области

«Это означает, что метро в Ростове-на-Дону не будет даже через 100 лет. Возможно, будет отдельная подземная или надземная линия метро, но скорее будут электрички и трамваи», - считает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, как можно избавить Ростов от транспортных проблем без метро.

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#Анна Ивченко#Городская среда#Общество#Город#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
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