Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Ростовчане пожаловались на проседание асфальта на Буденновском проспекте в центре Ростова. Яма образовалась в районе дома № 40. Диаметр просевшего участка составляет около метра.
Согласно сервису «Яндекс. Карты», пробки в районе проседания асфальта не зафиксированы. О ДТП на проспекте также пока не сообщалось.
Когда будет произведен ремонт дорожного полотна, власти Ростова не докладывали.
Ранее жители Ростова-на-Дону застыдили дорожников после ямочного ремонта на улице Полевой. Горожане отмечают, что состояние дороги стало хуже, чем было до ремонта.