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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Метровый провал образовался на Буденновском проспекте в Ростове

31 января 2023, 10:32
Фото: ТГ канал rostov0
Асфальт просел на центральной улице Ростова во вторник, 31 января

Метровый провал образовался на Буденновском проспекте в Ростове 31 января

Яма образовалась в асфальте на центральной улице Ростова утром 31 января, сообщили в соцсетях очевидцы.

Ростовчане пожаловались на проседание асфальта на Буденновском проспекте в центре Ростова. Яма образовалась в районе дома № 40. Диаметр просевшего участка составляет около метра.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», пробки в районе проседания асфальта не зафиксированы. О ДТП на проспекте также пока не сообщалось.

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Когда будет произведен ремонт дорожного полотна, власти Ростова не докладывали.

Ранее жители Ростова-на-Дону застыдили дорожников после ямочного ремонта на улице Полевой. Горожане отмечают, что состояние дороги стало хуже, чем было до ремонта.

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