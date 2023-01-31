rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Минтранс: Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено

Сегодня, 12:58
31 января в 06:30 на Крымском мосту было возобновлено автомобильное движение, приостановленное ранее из-за ремонтных работ.

Движение обещали возобновить к 12:00, но работы были завершены с опережением, пишет газета “Известия”.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о том, что третий пролёт на левой стороне автомобильной части моста был установлен, а все работы по нему завершены.

Надвижка последнего пролёта была запланирована на 31 января. По оценкам специалистов после этого необходимо ещё несколько дней для того, чтобы пролёт опустился в проектное положение.

Напомним, часть моста пострадала 8 октября прошлого года, после подрыва начинённого взрывчаткой грузовика. Из-за этого частично обрушились 2 пролёта и погибли 4 человека.

Уже 5 декабря повреждённый участок был восстановлен и по правой части моста было запущено движение. Первым по восстановленной части моста проехал президент РФ.

Подпишитесь
В Ростове на обочине дороги нашли изувеченное тело 31-летней медсестры Алины Войтенко
Сегодня, 11:10
В Ростове на набережной обрушился памятник «Купание коня»
Сегодня, 11:11
Стали известны подробности покушения на замглавы администрации Таганрога Долматова
Сегодня, 10:04
«Метро не построят»: урбанист спрогнозировал, как изменится Ростов через 100 лет
Сегодня, 06:49
«Иной раз хоть молись»: жители в Таганроге назвали убожеством городские маршрутки
Сегодня, 06:14
«Бандитский Таганрог»: ростовчане ошеломлены нападением на чиновника Долматова
Сегодня, 10:08