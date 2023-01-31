Минтранс: Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Движение обещали возобновить к 12:00, но работы были завершены с опережением, пишет газета “Известия”.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о том, что третий пролёт на левой стороне автомобильной части моста был установлен, а все работы по нему завершены.
Надвижка последнего пролёта была запланирована на 31 января. По оценкам специалистов после этого необходимо ещё несколько дней для того, чтобы пролёт опустился в проектное положение.
Напомним, часть моста пострадала 8 октября прошлого года, после подрыва начинённого взрывчаткой грузовика. Из-за этого частично обрушились 2 пролёта и погибли 4 человека.
Уже 5 декабря повреждённый участок был восстановлен и по правой части моста было запущено движение. Первым по восстановленной части моста проехал президент РФ.